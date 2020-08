Amiga, date cuenta: El senador Samuel García le reclama a su esposa por “enseñar mucha pierna”

“Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, fueron las palabras de Samuel García, senador por Nuevo León. Esa frase solita es reveladora, pero falta mucho más… en menos de un minuto, el político mexicano protagonizó un lamentable evento que ha puesto en la mira el machismo y las relaciones tóxicas que se viven en nuestro país.

Si ustedes no los siguen en redes sociales (afortunados), todo empezó cuando el político regio le reclamó a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, por “enseñar mucha pierna” en una transmisión de Instagram Live.

Así, casual. Con más de 13 mil espectadores.

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, reclama el senador Samuel García. “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, repite. La segunda vez, fue el clásico tono amenazador —y hasta lentito— que ubican perfecto.

Todo esto sucede mientras Samuel García se come unas costillitas con las manos… digo, por si al estereotipo le faltaba algo.

Segundos después, Mariana Rodríguez, le pide perdón a la distancia.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020