“Es una orden del gobernador”: El CM de Nuevo León exhibe a Samuel García por accidente

No ha pasado un mes desde que entró a gobernar Nuevo León y Samuel García ya está dando de qué hablar. Y no, no lo decimos por la supuesta invitación que le hicieron a él y a Mariana Rodríguez en El Vaticano (la cual resultó ser falsa), sino por un tuit que alguien subió por equivocación.

Resulta que el pasado 29 de octubre en la cuenta de Twitter perteneciente al Gobierno de Nuevo León (@NuevoLeon), el CM encargado de dicho perfil posteó un meme que Samuel García mandó a subir y en donde además pedía que ayudaran a impulsar la popularidad de su esposa a través de redes sociales.

El CM del gobierno de Nuevo León la regó en Twitter

“Chavos hay que mover esta imagen y posicionar más la imagen de Mariana en las páginas es una orden del gobernador pónganme de enterados”, se leyó cuenta en cuestión en donde aparecía el meme que comparaba a ‘El Bronco’ con Woody y a Samuel con Buzz. Una clara referencia de que uno llegó para suplir al otro.

Aunque el CM borró el tuit de manera rápida, ya sabemos que lo que se postea en internet ya no desaparece. Total que muchos comenzaron a decir que esto sólo era un montaje para afectar la reputación de Samuelito (obvio quienes lo dijeron seguramente son de esos que califican a Mariana Rodríguez como la “Lady Di” mexicana), pero una herramienta llamada TweetStamp dio fe y legalidad de lo ocurrido.

Error del CM del Gobierno de Nuevo León. Indica orden interna para promover a Mariana Rodríguez y borra el tuit. El usuario @CarlosSanchezMX alcanzó a verificar el tuit borrado. https://t.co/vgrn4BkhWC pic.twitter.com/98jbjbw0eZ — Luis (@tioluisc) October 30, 2021

Y dejó ver las no tan secretas intenciones de Samuel García y Mariana Rodríguez

Hasta el momento ni la cuenta del Gobierno de Nuevo León ni Samuel García se han pronunciado al respecto, aunque debemos decir que tampoco se necesita ser un genio para adivinar cuáles son las intenciones que el gobernador del estado y su esposa quieren materializar con ayuda de las redes sociales. Algo que como ya vimos, les ha funcionado a la perfección.