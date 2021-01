Recordemos cuando Samuel García dijo que en el sur de México nomás descansan

Aunque recientemente Samuel García se volvió tendencia –otra vez– es importante mencionar que el fragmento de la entrevista que anda circulando en redes sociales es de mayo de 2015, hace cinco años, en el programa Entrevista Ciudadana, conducido por Maricela de la Toba.

En la parte 2 de la entrevista, el entonces candidato a la diputación local del distrito 18 de San Pedro y la parte noroeste de Santa Catarina en Nuevo León explicaba el tema de sus tesis doctoral de cómo se distribuye el dinero en México y se aventó una frasesita que lo puso, cinco años después, en el ojo del huracán:

“Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto anonadado porque es como muy frío, pero es real […] En Nuevo León, de cada peso que damos al Gobierno Federal, solo nos regresan 40 centavos”, dijo el candidato mientras la entrevistadora se aguanta la risa.

Y no fue todo

García, ahora candidato a la gubernatura de Nuevo León, explicó que hay estados en el sur del país, como Oaxaca, Guerrero o Tlaxcala que por cada peso que aportan reciben tres. Afirmó que México distribuye el dinero con tres criterios: población, carencias y pobreza.

“Y en todos los demás países del mundo es eficiencia, PIB, productividad, comercio exterior. Entonces en México en lugar de premiar al estado eficiente, lo castigas y premias al estado moroso y eso es sumamente malo porque creas un círculo vicioso”, dijo.

Ver en YouTube

A finales de diciembre en redes sociales comenzó a circular otro fragmento de una entrevista del político para el youtuber Roberto Martínez. En esa ocasión Samuel García habla del perfil que debía tener un político y de la fama que tienen de “ladrones”. Explicaba que a veces no es posible que los políticos sean filántropos porque de algo tienen que vivir pero lo que no deben hacer es robar.

La cosa es que dijo que él conocía a personas que vivían con humildes “suelditos” de 40 o 50 mil pesos y que con eso eran completamente felices.

“Porque hay otra cosa, desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un suelditos de 40 o 50 y son felices. Tienen pa’ su familia, tienen pa’ las colegiaturas. Entonces no necesariamente filantropía pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se se cobra y lo que se ejerce”, afirmó.

https://www.sopitas.com/noticias/samuel-garcia-entrevista-sueldito-mexico-nuevo-leon/