Lo que necesitas saber: Parte de la estructura de un edificio colapsó y, al menos, 2 personas se encuentran atrapadas.

La estructura de un edificio privado ubicado en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo. Al menos una persona perdió la vida.

Si bien los primeros reportes señalaban que había, al menos, 4 personas atrapadas, Protección Civil de CDMX informó que —con corte a las 3:27 de la tarde—, una persona había sido rescatada y llevada de emergencia al hospital Rubén Leñero.

Foto: @SGIRPC_CDMX

Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la titular de la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida de una de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio.

Colapsa edificio en San Antonio Abad

Eso no es todo: 57 personas también fueron evacuadas de la zona, mientras continúan los trabajos de rescate en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo que sabemos es que se trató del colapso de una estructura de un edificio que estaba en pleno proceso de demolición, cerca de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de CDMX y de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Al lugar se lanzaron la jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada, el jefe de Bomberos y la secretaria de Protección Civil Myriam Urzúa.

Foto: @SGIRPC_CDMX

“Sabemos que se trata de un edificio privado, que estaba en demolición y se vinieron abajo 3 niveles, 3 losas y tenemos actualmente a tres personas atrapadas”, explicó Brugada a medios de comunicación, en medio de los trabajos de rescate.

Todavía no se sabe la causa del colpaso

Clara Brugada también explicó que aún no saben la causa del desplome y que lo principal son, por lo pronto, los trabajos para rescatar a las 2 personas atrapadas.

Además de que descartó el cierre de la estación San Antonio Abad, mientras los equipos de emergencia trabajan en esta estructura colapsada de un edificio que tenía daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Precisamente, esta era la causa de su demolición: los daños por el sismo del 19S de 2017.

**Información en desarrollo.