Lo que necesitas saber: En el primer trimestre de 2025, las autoridades presumieron que la percepción de inseguridad había bajado... al parecer, esta vez los números no le favorecen.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ella se está rifando en bajar la inseguridad… pero son los medios quienes no dejan que la ciudadanía lo note. Así que, para que se sienta bien lo pacífica que es ya la ciudad de México, pide que haya un cambio de línea editorial.

Mensaje de Clara Brugada sobre programa de repavimentación // X:@ClaraBrugadaM

Medios son responsables de alta percepción de inseguridad, dice Brugada

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, para que le bajemos a la nota roja y creo que eso ayudaría mucho, por muchas razones”, señaló Clara Brugada, evocando aquellas épocas de Felipe Calderón en la que se le dictó línea a medios de comunicación con una cosa llamada “Acuerdo de Cobertura Informativa de la Violencia”.

La propuesta de acuerdo para dejar de hablar de la violencia para que, así, cambie la percepción de inseguridad en la CDMX la hizo Brugada en un evento en el que presentó, precisamente, los últimos informes sobre percepción de inseguridad en la ciudad de México. De acuerdo con la jefa de gobierno, no habría razón para que la ciudadanía sienta que hay inseguridad en la CMDX, si ya hubo una notable disminución de los delitos.

Fotografía @ClaraBrugadaM

Según INEGI, 59.5% de la población en CDMX dice sentirse insegura

Según Clara Brugada, en todas las alcaldías de la CDMX se ha conseguido bajar los delitos… sin embargo, eso no se refleja en la opinión de la gente. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, aseguró la jefa de gobierno, se indica que, en diciembre de 2025, 59.5% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

“Si estas preguntas que hace la encuesta del Inegi se hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa”, concluyó Brugada… sin dar lugar a la idea de que, si la gente dice sentirse insegura, es porque hay inseguridad. Nahhh: son los medios.