No es la primera vez que un funcionario propone la pena de muerte como castigo máximo por homicidio doloso o feminicidio. Sin embargo, el tema vuele a colocarse en medios, ahora vía el gobernador de San Luis Potosí.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Ricardo Gallardo Cardona anunció que enviará al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa para castigar el feminicidio con pena de muerte o las violaciones —a mujeres, niñas y niños— con castración.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Gobernador de San Luis Potosí propone pena de muerte y castración

“Estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores, ya no queremos violadores en San Luis Potosí”.

Así la declaración de Ricardo Gallardo, ex diputado Federal del PRD y ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez —acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero justo en su administración municipal. Detenido cuando Tomás Zerón (el que se fugó por el caso de los 43 de Ayotzinapa a Israel) estaba en la PGR. Aunque estos delitos no fueron acreditados.

Foto: @RGC_Mx

Todo esto surgió a raíz del feminicidio de la adolescente de 14 años Chuyita Lexia Rodríguez, quien fue secuestrada y desaparecida el 14 de septiembre pasado en Villa de Arista.

“Una cosa garrafal en San Luis Potosí, que va a seguir sucediendo si no metemos mano dura, hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso, precisamente herencias malditas de no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura”.

Un par de antecedentes

El objetivo del gobernador de San Luis Potosí es erradicar la violencia extrema contra las mujeres, niñas y niños.

No ha sido la primera propuesta de este tipo. En 2020 Víctor Fuentes, del PAN, pidió debatir sobre la pena de muerte para feminicidas como consecuencia de la crisis de violencia contra las mujeres en México. Sin embargo, hasta el momento este tipo de iniciativas no ha trascendido.

Foto: @RGC_Mx

En México, la pena de muerte quedó fuera de la ley en 1929, año en que fue abolida y prohibida de manera total en todos los estados.

Nuestro país también firmó un acuerdo —el Pacto de San José— en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969 y aprobada en 1980, que justo prohíbe aplicar la pena de muerte ante el principio del derecho a la vida.

En un texto publicado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la expresidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mireille Roccatti reflexionó sobre estas iniciativas.

Y señaló que la “pena de muerte conlleva la violencia y constituye una especie de venganza contra la justicia (…) La pena de muerte es un acto de tortura y de trato cruel, inhumano y degradante y la historia ha probado que no ha disuadido el crimen“.

Entonces, las reflexiones sobre este tipo de castigos también van hacia el análisis del trabajo en el sistema de justicia —en el caso de México, lleno de omisiones, abusos y corrupción—, así como el desempeño de un entorno que prevenga y erradique los distintos tipos de violencia.

En San Luis Potosí no vamos a permitir más violaciones En San Luis Potosí vamos a capar a los violadores, no más violaciones en este estado. Se acaba el uso obligatorio del cubrebocas.? Seguiremos las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Abrazos y excelente semana. #ElPolloTeApoya #RGoficial Publicado por Ricardo Gallardo Cardona en Lunes, 19 de septiembre de 2022