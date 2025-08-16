El terrible caso de Santiago, niño de 9 años que murió por un machetazo de su padre

Lo que necesitas saber: El padre del pequeño Santiago se dio a la fuga y su madre se encuentra en estado crítico

Santiago tenía solo 9 años de edad, pero perdió la vida luego de sufrir una herida con un machete. Saber eso ya es muy terrible, pero resulta más trágico cuando nos enteramos de que esa herida se la provocó su propio padre, quien finalmente fue detenido tras estar prófugo varios días.

Niño de 9 años muere tras ser atacado con un machete por su padre

Sucedió en la comunidad de Buenavista, municipio de Tarandacuao, allá en Guanajuato.

Según información de medios locales como Milenio León, la noche del pasado martes, 12 de agosto, el padre regresó a casa en estado de ebriedad y comenzó una discusión con su pareja. Fuera de sí, el tipo tomó un machete para agredirla y logró golpearla con el arma en la cabeza.

Fue entonces cuando el pequeño Santiago intentó defenderla y recibió un machetazo en el abdomen. En la casa había más familiares, por lo que se desató el pánico entre ellos y los gritos fueron escuchados por vecinos, quienes alertaron a la policía.

Madre e hijo fueron llevados por una patrulla al Hospital General de Acámbaro, pero tristemente el menor falleció la mañana del miércoles. Su madre es reportada en estado grave por el impacto en la cabeza.

El sujeto se dio a la fuga, pero ya fue detenido

Luego de la agresión y antes de que llegara la policía, el padre de Santiago se dio a la fuga, por lo que la población de Tarandacuao exigía su detención. Fue identificado como Daniel “N”, y aunque en redes sociales reportaban que había sido arrestado unas horas después de asesinar a su hijo, esto no fue así, pues apenas lo agarraron este sábado.

“La Fiscalía General del Estado informa que Daniel “N” ha sido detenido en el municipio de Tarandacuao por su probable responsabilidad en el atroz delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su propio hijo menor de edad y tentativa de feminicidio contra la madre del niño. Los hechos ocurrieron la noche del 12 de agosto de 2025″, informó la dependencia este 16 de agosto.

Detenido el padre del pequeño Santiago

Acá en Sopitas.com, apenas hace unos días tuvimos oportunidad de platicar con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, sobre los contextos que rodean la violencia contra niños y niñas (aquí la plática completa), por eso nos pegó tanto conocer este caso.