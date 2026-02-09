Lo que necesitas saber: El uso obligatorio de cubrebocas y otras medidas sanitarias son implementadas para todas las escuelas del Edomex.

El sarampión en México es algo que está escalando cada vez más. La situación de contagios es tan preocupante que el gobierno del Estado de México (Edomex) solicitó a todas las escuelas el uso obligatorio de cubrebocas.

Foto: Secretaría de Salud de Jalisco (modificada con IA)

Edomex ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas

Apenas la semana pasada, Jalisco anunció el uso de cubrebocas obligatorio en sus escuelas y ahora regresó esta y otras medidas sanitarias en los planteles escolares del Estado de México para contener el brote de sarampión.

De acuerdo con el comunicado compartido por el Instituto de Salud del Estado de México, las medidas van dirigidas a todas las autoridades educativas del Edomex:

Promover la vacunación.

Establecer filtros sanitarios diarios en la entrada de las escuelas.

Uso obligatorio de cubrebocas.

Comunicar el protocolo a seguir en caso de síntomas de sarampión.

Monitorear y reportar los casos detectados.

Mantener buena ventilación, promover el lavado de mandos y medidas de higiene respiratoria.

Toma nota, porque la entrada en vigor de estas medidas de prevención será a partir del 9 de febrero. Eso sí, no se reveló por cuánto tiempo serán implementadas.

Foto: @SSalud_mx

Implementan Semana Estatal de Vacunación…

De acuerdo con el último informe compartido por la Secretaría de Salud, en lo que va del 2026 se han reportado 29 casos de contagio confirmados en el Estado de México. Un número bajo si lo comparamos con más de 1,100 casos en Jalisco.

La idea es intentar contener el brote de contagios… así que en el Edomex implementa del 7 al 15 de febrero una campaña de vacunación contra sarampión, periodo en el que se prevé la aplicación de alrededor de 400 mil dosis.

¿Ustedes ya están vacunados? Si aún no lo hacen, es buen momento para recordarles que en el Metro, Metrobús y Cablebús de la CDMX se están realizando jornadas de vacunación.