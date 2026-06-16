Lo que necesitas saber: Se trata de la suspensión de los sellos digitales —los archivos electrónicos que sirven para verificar y autenticar las facturas electrónicas— de 7 mil 300 contribuyentes.

Las cosas han estado movidas para el SAT en 2026. Y como prueba, dice su Dirección, el Servicio de Administración Tributaria suspendió los sellos digitales de más de 7 mil contribuyentes. ¿La razón?

Operaciones simuladas con uso de facturas falsas. Y, de manera específica, se trata de la suspensión de los sellos digitales —los archivos electrónicos que sirven para verificar y autenticar las facturas electrónicas— de 7 mil 300 contribuyentes, de acuerdo con la explicación de Gari Flores, administrador General de Recaudación del SAT.

Foto: GIFER

SAT suspende sellos digitales a más de 7 mil contribuyentes

Gari Flores compartió esta información en conferencia el lunes 15 de junio. Allí también dieron a conocer que en lo que va de 2026 se han identificado 903 empresas que facturan operaciones simuladas. Todo en contexto del combate a las factureras.

Por ejemplo, en la llamada estructura El Caballito donde más de 400 empresas estaban involucradas en la validación y uso de facturas falsas.

Foto: @SATMX

Con respecto a los más de 7 mil contribuyentes, Ramón Ortega, asesor y vocero del IMPC (Instituto Mexicano de Contadores Públicos), explicó que quienes están en esta lista fueron seleccionados con información analizada con lupa por las autoridades.

Y que de los casos revisados, casi el 80% no respondió a los requerimientos que el SAT les pidió —lo que es un indicador de que las autoridades están dando “tiros de precisión”.

Por lo pronto, la recomendación de Ortega a los contribuyentes es que verifiquen de manera constante que no tengan operaciones con contribuyentes identificados en las listas del SAT como simuladores de operaciones.

Y en caso de estar en un proceso de acreditación, que acrediten la documentación de sus operaciones y responder a los llamados del SAT.

El Caballito

Se trató de un caso que comenzó con las investigaciones del SAT, la FGR (Fiscalía General de la República) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una red que simulaba operaciones financieras con facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos.

Un esquema masivo de lavado de dinero y evasión de impuestos por parte de esta red apodada el Caballito.

Foto: Google Maps.

Lo que se sabe es que funcionaba mediante 15 empresas fachada que usaban comprobantes fiscales falsos y así ocultar el origen del dinero.

El caso terminó en la detención de 8 personas, entre ellas los supuestos líderes , bueno, el SAT ha explicado que en las operaciones estuvieron relacionadas 446 empresas reales, al hacer efectivas las facturas falsas.



