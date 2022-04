Saxofonista Elena Ríos sigue sin medidas de protección, Maldita Vecindad pide a Encinas restituírselas

A casi una semana de que, así de la nada, quedó sin medidas que garanticen su protección, la saxofonista Elena Ríos sigue sin recibir respuesta de las autoridades.

“La compañera Elena Ríos tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia”, señalaron en un comunicado los miembros de Maldita Vecindad.

El pasado 6 de abril, la saxofonista fue notificada por las autoridades que las medidas cautelares que se le brindaban serían retiradas… que porque ahora las que necesita “son menores”.

Por si no están familiarizados con el caso, Elena Ríos fue agredida con ácido en 2019. Su agresor, identificado como Juan Antonio Vera Hernández, es hijo del exdiputado priista y empresario Juan Antonio Vera Carrizal… y, como lo ha señalado la saxofonista en diversas ocasiones (y ahora La Maldita Vecindad), sigue en libertad.

“Señor Alejandro Encinas, sigo esperando me regrese las medidas de protección. Le recuerdo que #MiAgresorSigueLibre, los demás no tienen sentencia y tanto su familia como abogados me siguen amenazando”, alertó Ríos en sus redes sociales.

“Bueno… ¿y qué tiene que ver Alejandro Encinas?”, preguntarán. Bueno pues el Santa de la 4T es subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, desde donde se despachan casos que necesitan de mecanismos de protección, como el de Elena Ríos.

“Bueno… pero ¿y qué tiene que ver La Maldita Vecindad?” Ah pues que el pasado 19 de marzo, en su presentación en el Vive Latino, se hicieron acompañar de la saxofonista, quien interpretó su instrumento en ausencia de Sax, fallecido el año pasado.

Ver en el escenario a Elena Ríos fue bastante significativo, en un país en el que la violencia contra las mujeres es tema del día a día. Pese a la brutal agresión de la que fue objeto, ahí estaba, tratando de recuperar su vida… y las autoridades en lugar de, no darle más apoyo, pero al menos mantener el que se le ofrecía, salieron con esto.

De acuerdo con Elena Ríos, días después de su presentación con Maldita Vecindad, se reunió con la junta de gobierno. Desde ahí le comenzaron a insinuar que ya no era necesario contar con seguridad. Ella expuso las razones por las cuales debería seguir con un escolta que la acompañara durante sus traslados a la Ciudad de México. Nunca se acordó nada… sin embargo, el pasado 6 de abril se le notificó de manera arbitraria que ya no seguiría con medidas cautelares.

“Es injusto que se reduzcan las medidas de protección a una mujer que lo único que ha hecho es desnudar la violencia feminicida que se vive en México. Además de ser música y de defender sus derechos humanos, también defiende los derechos de mujeres e infancias que sufren violencia”, señaló la Maldita Vecindad en un breve comunicado difundido en sus redes en el que, así como Elena Ríos, llama a Alejandro Encinas a que atienda el caso.

“Hacemos un llamado a que la incorporen con las medidas que garanticen su integridad no solo en territorio oaxaqueño, también en Ciudad de México como cualquier punto del territorio nacional. No estás sola Elena Ríos!!”, concluye La Maldita.