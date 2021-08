Esto es lo que se sabe del tiroteo registrado en Times Square, en Nueva York

Da mucha pena y tristeza decirlo, pero los tiroteos en Estados Unidos se han convertido en el pan de cada día. La frecuencia sobre noticias respecto a un nuevo tiroteo no baja —especialmente en sitios altamente concurridos— y ahora ocurrió nada menos que en la importante zona de Times Square, en Nueva York.

Sucedió este domingo alrededor de las 6 de la tarde. La policía de Nueva York compartió en redes sociales un reporte sobre “actividad policial” en la zona de Times Square, aunque no indicó cuál era el problema. Minutos después comenzó a circular información sobre un tiroteo en la calle 46, cerca de la 7ª Avenida.

Due to police activity, please avoid the area of West 46 Street and 7 Avenue. Expect delays in the surrounding area pic.twitter.com/TL7sgbp36R

En redes sociales comenzó a circular después el video del momento exacto en que tuvo lugar el tiroteo. En el material, grabado por una cámara de seguridad, se observa cómo la gente está concentrada con toda normalidad en esa importante área comercial de Nueva York.

Pero de un momento a otro aparecen personas corriendo y el caos se desata. El tiroteo duró unos pocos segudnos, por lo que se ve en el video, pero fueron suficientes para generar pánico entre todas las personas que se encontraban en Times Square este domingo.

JUST IN – Police responding to reports of shots fired in Times Square, New York. Earth Cam captures the audio and shows people running right after the shooting. pic.twitter.com/PMGgS8ZSfM

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 29, 2021