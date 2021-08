F nivel: Ricardo Arjona va a tocar al metro de Nueva York y es ignorado

Regresó y no en forma de fichas… Ya sea porque le gustaba a nuestras jefecitas, por sus letras que parecían poemas medio extraños o simplemente por ser un meme clásico de internet, muchos de nosotros conocemos a Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco creador de canciones como “Historia de taxi”, “El Problema”, entre otros más.

Aunque Arjona es un referente en el mundo de internet (para quienes llevamos tiempo en este mágico mundo virtual), no es ninguna mentira decir que muchas generaciones no reconocerían al cantautor si lo tuvieran de frente. Y no, no es pregunta retórica, lo decimos más por lo que sucedió en el metro de Nueva York.

Ricardo Arjona se fue a echar un palomazo al metro de Nueva York

Resulta que Arjona se lanzó al subterraneo de la conocida ciudad estadounidense para que, al estilo de artistas que han aparecido de sorpresa u otros talentos emergentes que tocan para conseguir alguna moneda, la gente lo escuchara tocar algunos de sus éxitos. Pero digamos que la cosa no le salió como probablemente lo planeó.

Y es que literalmente nadie peló al cantante. No lo decimos nosotros de mala leche, en realidad él mismo lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde posteó un video en el que relata su hazaña fallida en el Metro de Nueva York. Lugar donde sólo una persona se le acercó pensando que era el imitador de Ricardo Arjona.

Y nadie le hizo caso

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, dijo en su publicación el creador de piezas como “Señora de las cuatro décadas”.

El video el cuestión nos muestra a Ricardo Arjona tocando en el subterráneo de NY. El cantante usa un sombrero, lentes y con su guitarra en mano comienza a tocar una de sus melodías. Lamentablemente en la grabación solo vemos la manera en la que los usuarios pasan a un lado del cantante y ni lo pelan. Adelante con las imágenes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Aunque sus fans aseguraron que ellos reconocerían a Arjona entre miles de personas, la realidad es que varias personas no lo hicieron. Ahora sí que “F”, como dirían los chavos… 😕