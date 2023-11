Lo que necesitas saber: La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), estima en más de 390 millones de pesos el daño económico originado por los saqueos en la zona comercial de Acapulco, tras el paso del huracán Otis.

Su nombre es Ángel Vargas y, como secretario particular de la alcaldesa de Acapulco, muy seguramente no tenía ninguna necesidad de ser parte de la rapiña que se armó, luego del paso del huracán Otis. Aun así, al ahora exfuncionario se le hizo padre hacerse de sus cositas de a gratis y, por ello, ahora se quedó sin chamba.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, anunció (hasta ahora, casi un mes después) la destitución de quien fuera su secretario particular, Ángel Vargas… debido a que fue cachado participando en los actos de rapiña que se registraron en el puerto, tras el paso de Otis. “No puedo permitir que ninguno de mis funcionarios forme parte de esa descomposición”, dijo Abelina al anunciar el cese del nada honorable funcionario.

Aparentemente el secretario privado de Abelina López, alcaldesa de Acapulco, participó en los actos de rapiña en la tienda Woolworth.



Funcionario fue visto robando juguetes

Si bien, luego del paso del huracán Otis, varios justificaron los actos de rapiña cometidos por gente de bajos recursos debido a la falta de inmediata atención de los tres niveles de gobierno, en el caso del secretario particular de la alcaldesa de Acapulco como que eso no aplicaba. En el video en el que se le identificó, más que haciéndose de productos de primera necesidad o enseres domésticos indispensables, se le vio adelantando las compras navideñas: ahí iba, con juguetes y productos robados de una tienda departamental.

Para justificar la destitución de su secretario particular, Abelina López señaló lo básico: como parte del gobierno local, Ángel Vargas debió haber sido ejemplo de lo que se tiene que hacer en caso de una emergencia. “El ejemplo arrastra y estamos trabajando”, señaló la alcaldesa de Acapulco.

Acapulco, a un mes del paso del huracán Otis

A un mes del paso de Otis, Acapulco sigue con un panorama desolador. Sin muchas prisas de parte del gobierno, apenas el 16% de las escuelas han regresado a clases (gran parte de ese porcentaje, privadas)… aunque la educación queda en segundo plano, cuando hay familias que siguen incompletas y que exigen ayuda de las autoridades para continuar con la búsqueda de desaparecidos.

“Nosotros como fiscalía investigamos delitos y ese es nuestro trabajo. No tenemos equipo para lanchas, buzos, no tenemos nada de eso y aparte que no nos corresponde”, justificó el titular de la Fiscalía (dizque) Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero, Daniel Cerrillo.

Y, bueno, para evitar que el exsecretario particular de la alcaldesa de Acapulco vuelva a las andadas, el gobierno anunció que la seguridad del puerto quedará, por el momento, en manos de la Guardia Nacional. Más de 10 mil efectivos listos para repeler intentos de rapiña (y tratar de mantener la seguridad en zonas marginadas), anunció hace unas semanas el presidente López Obrador.

