Lo que necesitas saber: Ya pasó un mes desde que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco como categoría 5... ¿cómo va la reconstrucción?

La madrugada del pasado 25 de octubre el huracán Otis, de categoría 5, golpeó con furia la costa de Guerrero destrozando todo a su paso. Las dos localidades más afectadas fueron Acapulco y Coyuca de Benitez.

Ya pasó un mes desde que Otis tocó tierra y la reconstrucción va a paso lento: muy pocas escuelas han regresado a clases, familias aún buscan a desaparecidos,

Foto: Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images.

Por acá les dejamos un pequeño recuento de lo que ha pasado hasta el momento y la ayuda que la población ha recibido para volver a levantarse.

Solo ha regresado a clases el 16% de las escuelas afectadas

La Secretaría de Educación de Guerrero anunció que el pasado 21 de noviembre 106 escuelas regresaron a clases tras el paso del huracán Otis.

Hasta un día antes las autoridades educativas explicaron que se tenían reportadas 650 escuelas con afectaciones, de las cuales se habían censado 509. Esto significa que de las escuelas afectadas, apenas retomó actividades el 16%.

Afirmaron que no se va a obligar a nadie a regresar a clases, tampoco pedirán uniforme para los estudiantes o artículos escolares que se hayan perdido por el huracán.

De acuerdo con medios locales como Quadratín Guerrero, la mayoría de escuelas que retomaron sus actividades son privadas y en algunas del centro de Acapulco los profesores dijeron que aún están haciendo labores de limpieza.

Foto: Cuartoscuro

Esta foto, por ejemplo, es del interior de un salón de clases en la primaria Carlos A. Carrillo, en Acapulco. Así las condiciones.

Foto: Cuartoscuro

Las familias buscando a desaparecidos en el mar

Hace algunos días, el 18 de noviembre, familiares de personas desaparecidas se manifestaron al exterior de la Base Naval de la Marina en Acapulco. De igual forma, cerraron de manera intermitente ambos sentidos de la avenida Costera Miguel Alemán.

Explicaron que fueron atendidos por la Marina, quienes aceptaron incluir a las familias en las labores de búsqueda pero no quisieron buscar en mar adentro y permitir que particulares sobrevuelen el área.

Foto: Cuartoscuro

Es más, hace unos días las familias se reunieron con el encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero, Juan Daniel Cerrillo Huerta.

El funcionario reconoció que no tienen el equipo necesario para buscar personas en el mar, que tienen que esperar a la actuación de la Marina y que a últimas la bronca no es con él, porque están haciendo todo lo que se puede. No, no es broma.

“Nosotros como fiscalía investigamos delitos y ese es nuestro trabajo. No tenemos equipo para lanchas, buzos, no tenemos nada de eso y aparte que no nos corresponde”, dijo.

Hay muchas historias de personas desaparecidas que estaban en los yates que terminaron en el fondo del mar, personas a las que les pagaron unos cuantos pesos por salvar la embarcación y terminaron desaparecidos.

Zonas rurales que siguen en el olvido

En redes sociales vimos las afectaciones en las zonas hoteleras con mucha preocupación. Pero ¿qué fue lo que pasó en las zonas rurales?

Si bien ya se anunció el plan general de reconstrucción, la ayuda aún no ha llegado para algunas zonas rurales. Va un ejemplo: Oaxaquillas está en la región de la laguna de Tres Palos.

De acuerdo con la comisaria, casi todas las casas en las que viven campesinos quedaron sin techos, con bardas caídas, daños por la lluvia, etc.

Un texto de El Universal nos explica que en esta zona la ayuda todavía no ha fluido como en otras zonas. Las enfermedades se están agravando en la comunidad por falta de médicos y medicinas.

Desde hace semanas las personas están sobreviviendo con las despensas que lleva la Marina pero no son suficientes.

Tras un sobrevuelo pudimos observar la ruta que siguió el #huracán #Otis y la devastación que dejó a su paso.



Son las comunidades de Oaxaquillas, donde habitan 2, 778 familias y Cacahuatepec, ambas ubicadas en #Acapulco, #Guerrero.



? | @jessiemozar. pic.twitter.com/EJGZaHNvha — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2023

Los muertos y desaparecidos tras el paso del huracán Otis

El 17 de noviembre pasado el gobierno federal y local aumentó a 49 la cifra de personas que murieron por el paso del huracán Otis. Además, mantuvo la lista de 26 personas desaparecidas.

Si bien estas cifras fueron puestas en duda en redes sociales por la magnitud de los destrozos, el presidente AMLO ha sostenido que todas las críticas vienen de sus adversarios para… ¿afectarlo?

En la conferencia mañanera del 15 de noviembre, el mandatario afirmó que habían estado difundiendo que había más de 300 muertos en Acapulco y la información se extendió.

“¿Y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, es para socavar al gobierno, pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus fueros. Porque como ya también viene la temporada electoral, el día 20 de noviembre, el lunes, Día de la Revolución, el aniversario del inicio de la Revolución, empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas“, dijo.

Es más, recordemos la frasecita de que no fueron más muertos “por suerte” o que “no nos fue tan mal”.

¿Cuánto costará levantar a Acapulco?

Acá de nuevo la estimación de los costos del gobierno federal y la de algunos privados no coincide.

Desde Palacio de Gobierno, el presidente López Obrador presentó el plan de reconstrucción y la ayuda que será enviada a Acapulco. La Secretaría de Hacienda estimó que el dinero que se ocupa para levantar a la costa de Guerrero es de 61 mil 312 millones de pesos.

O bueno, al menos esa es la cantidad que van a destinar para la reconstrucción a nivel federal y local.

Foto: Gobierno de México

Es más, recordemos que los legisladores de Morena y aliados rechazaron destinar recursos específicos para la reconstrucción de Acapulco o asignarle más dinero a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Pero los privados no concuerdan tanto. Por ejemplo, la organización modeladora de desastres, Enki Research, estimó el daño entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, mas las pérdidas por la temporada alta de turismo.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) explicó que el huracán Otis está en la lista de los 10 siniestros más caros para las aseguradoras. Sus cálculos apuntan a que los daños en Acapulco alcanzan los 11 mil 424 millones de pesos. Podemos ver que la diferencia en las estimaciones es bastante grande.

Foto: Cuartoscuro

Desde hace varios días damnificados de Acapulco comenzaron a recibir electrodomésticos, como parte de la ayuda del gobierno federal. La cosa es que, de acuerdo con medios locales, algunas casas no tenían luz (en ese momento) y tampoco les dieron apoyo para llevárselos.

¿Todavía hay zonas sin luz?

A principios de noviembre la CFE (Comisión Federal de Electricidad) afirmó que había logrado reconectar a más del 90% de los usuarios de energía eléctrica que resultaron afectados por Otis.

AMLO afirmó en la mañanera que iban a anunciar ya el 100% de restablecimiento del servicio pero en ese momento tomaron la decisión de no hacerlo porque aún había zonas sin luz y sus “adversarios” lo iban a atacar.

No ha habido una actualización por parte de CFE pero un recorrido del equipo de Azteca Noticias, presentado hace 6 días, muestra que aún hay zonas sin luz.

Una declaración de emergencia sanitaria para Acapulco

A mediados de noviembre el Congreso de Guerrero aprobó un exhorto para pedirle a la Secretaría de Salud que emita una declaratoria de emergencia sanitaria para Acapulco.

Afirman que desde el paso del huracán Otis las enfermedades han aumentado considerablemente las posibilidades de enfermedades como dengue, zika y chicungunya, gastrointestinales, respiratorias y de la piel.

Foto: Congreso del Estado de Guerrero

La secretaria de Salud del estado de Guerrero, Aidé Ibarez Castro, respondió que los indicadores actuales de salud no ameritan la declaratoria de emergencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que pronto va a presentar un reporte sobre la respuesta del gobierno, tanto federal como estatal, ante las críticas de sus adversarios.

