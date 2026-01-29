Lo que necesitas saber: Las personas trabajarían para la empresa canadiense, Vizsla Silver, enfocada al oro y la plata en Sinaloa, con el "Proyecto Pánuco"

Casi a la par del ataque contra diputados de MC en Culiacán, en redes se difundió la noticia del secuestro de 10 mineros de Sinaloa. Varias horas han pasado y, según reportes de medios, las autoridades locales ya confirmaron lo sucedido en el municipio de Concordia.

Trabajadores habrían sido sustraídos desde el 23 de enero

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó la desaparición de mineros en Concordia. De acuerdo con las autoridades, se tiene el reporte desde el pasado 24 de enero… y, aunque apenas se está dando a conocer públicamente el caso, desde que ellos tuvieron conocimiento activaron los protocolos correspondientes (según).

Algunos medios llegaron a señalar que fueron 14 los mineros secuestrado, sin embargo, la fiscalía sinaloense confirma que lo que mayoría indicó en su momento: se trata de 10 desaparecidos (la autoridad todavía no menciona que se trató de un secuestro).

Policía Estatal de Sinaloa / Foto: Facebook (Fiscalía de Sinaloa)

Al parecer, aunque se reportó desde el 24 de enero, el caso comenzó a tener visibilidad a raíz de que la fiscalía sinaloense realizó un cateo el pasado día 27. Esto fue en un inmueble ubicado en Concordia. Sin embargo, se imite revelar qué fue lo que se halló en el lugar.

Sobre este caso, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México (AMMGM) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo sucedido en el municipio de Concordia.

Trabajadores de la empresa Vizsla Silver / Foto: vizslasilvercorp.com

Serían trabajadores de la empresa Vizsla Silver

De acuerdo con la AMMGM, las 10 personas desaparecidas son profesionales de la industria minera y se desconoce su paradero desde el pasado 23 de enero.

“De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien“

En redes se han difundido mensajes en los que se exige a la empresa Vizsla Silver (al parecer en la que laboraban las personas desaparecidas) que esclarezca la situación. De acuerdo con una publicación, los mineros trabajaban en un proyecto denominado “Pánuco”.