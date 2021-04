Sedena reconoce uso de drones explosivos por el CJNG

Tras el ataque que sufrió la Policía de Michoacán en el municipio de Aguililla —donde el crimen organizado usó drones y granadas para repeler a los policías estatales—, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) reconoció que hay grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que utilizan los drones como un “medio explosivo” en los enfrentamientos.

Sin embargo, a pesar de ello, la Sedena consideró que los drones explosivos —que en realidad fueron usados para lanzar granadas contra los policías estatales— no han tenido la efectividad que los grupos criminales pretenden.

Aquí la explicación que dio el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia mañanera de este 21 de abril.

Sedena reconoce uso de drones del CJNG en enfrentamientos

¿El uso de drones por parte del CJNG preocupa a la Sedena? Esta fue la pregunta que un reportero hizo a Luis Cresencio Sandoval, a propósito de la compleja situación que se vive en Aguililla, Michoacán —donde hace unos días los caminos del municipio fueron bloqueados por el cártel.

Y, de manera general, el titular de la Sedena explicó que los drones explosivos hasta el momento no han sido tan efectivos como quisieran los grupos criminales, ya que no pueden cargar cantidades “dañinas”.

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros en Jalisco, este ahorita en Michoacán pero no… son de preocupación, pero no han sido efectivos (…) No han tenido la efectividad, porque no pueden cargar cantidades, de tal manera dañinas para el personal o una instalación”.

El jefe de la Sedena agregó que una persona fue detenida por el uso de los drones ahí en Aguililla, Michoacán y que la presencia de las Fuerzas Armadas seguirá en la base militar de siempre —de acuerdo con Sandoval, hay aproximadamente 200 militares en la zona.

De esta manera tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez y la Sedena reconocieron que las cosas no pintan bien en Aguililla y el plan Federal es evitar la confrontación con civiles, aunque las fuerzas armadas siguen presentes en las zona.