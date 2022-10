«Ah no se preocupen, ahí cuando quieran, al cabo no es algo importante…» Pues con la novedad de que aunque eso del hackeo a la Sedena no deja de revelar escándalo tras escándalo, dicha Institución no parece tener prisa por discutir el tema.

Resulta que aunque se tenía pactada una reunión entre Luis Cresencio Sandoval y diputados de la Comisión de Defensa Nacional, para tratar tan delicado asunto este martes 18 de octubre, del lado de la Sedena decidieron que tienen mejores cosas por hacer.

Foto: Presidencia

La discusión entre Diputados y Sedena por lo del hackeo, hasta nuevo aviso

Y es que desde que se destapó el hackeo y los ya famosos Guacamaya Leaks, la mencionada comisión de la Cámara de Diputados solicitó una reunión con Sandoval, secretario de Defensa Nacional.

Foto: Cuartoscuro

Se dice y se cuenta que el titular de Sedena aceptó, siempre y cuando no lo hicieran presentarse en la Cámara. La reunión se llevaría a cabo en instalaciones del Ejército este martes, pero según informó el diputado Sergio Barrera —de Movimiento Ciudadano—, los volvió a batear.

“He sido notificado por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa, que el Gral Crescencio Sandoval ha pospuesto hasta nuevo aviso la reunión que teníamos para el próximo 18 de octubre“, escribió en Twitter, además de mostrar su molestia por lo delicado del problema: “No sólo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable”.

Imposible no preocuparse con lo de la militarización

“Checo” Barrera habló también de que si Sandoval evita discutir algo tan delicado como el hackeo sufrido por la Sedena, debemos verlo como una llamada de atención de lo malo que sería la militarización del país que tanto busca la 4T.

“La negativa a comparecer y transparentar todo lo relacionado al hackeo de la Sedena, por parte del Gral Luis Crescencio Sandoval, nos da la razón al votar en contra de la extensión de la Militarización. ¿Debemos preocuparnos? Sí, la seguridad nacional está de por medio“.

De lado de la Secretaria de Defensa Nacional no hay postura alguna sobre por qué pospusieron la reunión.