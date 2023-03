Pues parece que no sirvió de mucho tener los autos guardados el fin de semana, ni tampoco el aguacero que cayó ayer (uno creyendo que iba “limpiar”). Nada: esta semana la iniciamos con la contingencia ambiental decretada desde el pasado viernes.

Por medio de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis advierte que este 27 de marzo continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM (es decir, en la zona metropolitana del Valle de México).

Fotos: Cuartoscuro

De acuerdo con los especialistas ambientales, es necesario seguir con la contingencia debido a que ayer, por ahí de las 15:00 horas, “se registró una condición que superó los 155 ppb de ozono”… y bueno, aunque el ozono no es un gas del todo dañino (por ahí hasta nos protege de los rayos ultravioleta)… cuando se encuentra en el lugar incorrecto y en elevadas concentraciones (como ahora) puede provocar daños en el sistema respiratorio (o agravar enfermedades, como el asma).

A lo anterior se suma el hecho de que, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, hoy se prevé que las condiciones climatológicas favorecerán la formación de ozono. Tales condiciones son descritas como: “la posición del sistema anticiclónico, (…) estabilidad atmosférica, poca o escasa nubosidad”. Ah, porque, como ya se los hemos compartido en otras ocasiones, estamos en la denominada “temporada de ozono”.

Seguir con la contingencia ambiental decretada desde la tarde del viernes 24 es con “el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”, asegura la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Recomendaciones durante la contingencia ambiental

Aunque esto se sabe desde el pasado viernes, no está de más recordar que, debido a que la calidad del aire no está para anda bien, es recomendable no realizar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las autoridades ambientales también sugieren que las empresas den chance de hacer el trabajo a distancia (home office) y, ya encarrerados, que la gente opte por realizar sus compras y trámites en línea. Esto para reducir la circulación de vehículos por la zona del Valle de México.

Foto: Cuartoscuro

También se recomienda no usar por el momento (y quizás evitar permanentemente) el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Ahhhhhh y, claro, esto de la contingencia ambiental va con la respectiva aplicación del doble Hoy no Circula. Así que hoy no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y tampoco los holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Tampoco circularán los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6… y mucho menos… bueno, la recomendación general es evitar el uso del automóvil, pa’ pronto. (Pero para ver toda la regulación da click aquí).