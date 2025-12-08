Lo que necesitas saber: Son tres etapas del acuerdo de cese al fuego en Gaza. En la segunda, se espera las desmilitarización completa del territorio palestino.

Varias semanas sin saber qué pasa en Gaza y no porque no pase nada, sino porque el gobierno de Israel y Hamás siguen en las mismas: trabajando en el desarrollo del acuerdo de cese al fuego… Pues bien, parece que viene un pequeño cambio.

Trem y Netanyahu disfrutando en Gaza / Captura de pantalla

Hamás ya sólo tiene que entregar a un rehen

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que muy pronto podría cambiar la situación en Gaza. Ya que la entrega de rehenes está casi concluida, podría ser que muy en breve comience la segunda parte del plan de cese al fuego.

“Luego, en muy poco tiempo, esperamos pasar a la segunda fase —que es más difícil o al menos tan difícil como la primera etapa— para desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza”, informó este fin de semana el primer ministro israelí.

Primer ministro de Israel // X:@netanyahu

De acuerdo con Netanyahu, ya sólo es cuestión de que Hamás entregue a uno de los rehenes… el cuerpo de él. Se trataría de un sujeto identificado como Ran Gvili, quien murió mientras estuvo privado de su libertad por Hamás.

¿En qué consiste la fase 2 del cese al fuego en Gaza?

En la segunda parte del acuerdo de cese al fuego en Gaza se prevé el fin permanente de las hostilidades. Ya con la liberación completa de rehenes, se espera que comience la retirada completa de las fuerzas armadas de Israel del territorio palestino.

Por otra parte, mientras que Hamás habría liberado a todos sus rehenes, Israel estaría en vías de eso: se espera que deje en libertad a más prisioneros palestinos. Y, bueno, también se abrirían más canales para la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Esta etapa se prevé que duré 42 días.