Cerrado: Senado respalda a Victoria Rodríguez para Banxico

Con 78 votos a favor de la alianza con Morena (MC, PT, PES y PRD), el pleno del Senado avaló este 2 de diciembre a Victoria Rodríguez Ceja como la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), puesto que ocupará desde el 1º de enero del 2022.

Senado respalda a Victoria Rodríguez para llegar a Banxico

Este 2 de diciembre, el pleno del Senado de la República ratificó a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México con 78 votos a favor, peeero… también con 21 en contra de la oposición de la alianza de Morena, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por esta razón, enseguida de que se dieron los dimes y diretes entre los senadores, así como la votación, Rodríguez Ceja rindió protesta ante el pleno del Senado, por lo que comenzando el siguiente año tomará el cargo que dejará Alejandro Díaz de León.

Mientras tanto, integrantes del PAN, PRI y del llamado Grupo Plural intentaron poner a un candidato a este puesto, pues según ellos, ella no reunía los requisitos legales para ser gobernadora del Banco Central, los cuales se encuentran en el artículo 39 de la ley de este organismo.

Victoria Rodríguez Ceja rinde protesta como subgobernadora del @Banxico ante el pleno del @senadomexicano

Comienza el 1 de enero del 2022

El Presidente de la República podrá nombrarla Gobernadora. pic.twitter.com/tWM1WkTmPN — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 2, 2021

¿Pues no que iba para gobernadora?

Efectivamente, vamos a hablar del enredo, pues a pesar de que Victoria Rodríguez Ceja rindió protesta como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), aún debe esperar a que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga a esta organización que ella tome el cargo de gobernadora y luego que los miembros voten a favor o en contra de que ocupe el cargo.

Por otro lado, los opositores insistieron en que ella no cumplía con las características para el puesto, solo para integrar la Junta de Gobierno, ya que aseguraron que no tiene la trayectoria en materia monetaria. Aunque los de Morena no se quedaron con los brazos cruzados y señalaron que tiene 20 años de experiencia, tres de ellos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ha estado en 17 cargos relacionados con el tema en la CDMX.

En fin, que con la ratificación del Senado de la República, Victoria Rodríguez se transformó en la tercera mujer que formara parte de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).