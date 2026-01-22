Lo que necesitas saber: Donald Trump sí puede ser destituido de su cargo como presidente de Estados Unidos.

Aunque algunos políticos como Javier Milei apoyan ciegamente a Donald Trump, otros dentro de Estados Unidos, no están nada contentos con las decisiones que ha tomado durante su segundo mandato como presidente.

Tanto así que Ed Markey, senador demócrata de Massachusetts, anda buscando la manera de destituirlo. No es broma, en sus redes sociales pidió recurrir a la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos para hacerlo.

¿Pero que dice la Enmienda 25? Acá te contamos.

Esto dice la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, la Enmienda 25 establece los casos en los que el presidente en turno puede ser removido de su cargo. Ya sea por decisión propia o por remoción.

La Sección 1 indica que, en caso de que el presidente sea removido, el vicepresidente tomara su lugar y nombrara a un nuevo Vicepresidente. “Sección 1. En caso de remoción del cargo, muerte o renuncia del Presidente, el Vicepresidente se convertirá en Presidente”.

“Sección 2. Siempre que se presente una vacante en el cargo de vicepresidente, el Presidente nombrará un Vicepresidente, quien tomará posesión de su cargo una vez que haya sido ratificado por mayoría de votos en ambas Cámaras del Congreso“.

¿Pueden remover a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Pero lo bueno llega en la Sección 4. Ahí se establece que el vicepresidente junto a la mayoría de los funcionarios a cargo de los departamentos de gobierno, pueden enviar una carta al Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes para solicitar la destitución del presidente.

En este caso, JD Vance tendría que mandar dicha carta contra Donald Trump. Sin embargo, siendo realistas y dada la relación tan estrecha de ambos, eso no va a pasar.

“Siempre que el Vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos del Ejecutivo, o de otro órgano como el Congreso, según lo disponga la ley, transmitan al Presidente pro témpore del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el Presidente está incapacitado para desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo, el Vicepresidente asumirá de inmediato las facultades y obligaciones de dicho cargo como Presidente interino.

¿Qué sigue? Después de la carta, el Congreso tendrá un plazo de 48 o 21 días, para votar por la continuidad o no, del presidente en cuestión. Para que sea formalmente destituido, debe sumar un tercio de los votos en ambas Cámaras.

En caso de no conseguirlos será reestablecido en su cargo.

¿Por qué Ed Markey quiere destituir a Donald Trump?

Ed Markey pidió usar la Enmienda 25 para destituir a Donald Trump luego de sus intentos por apoderarse de Groenlandia. Específicamente por las declaraciones al Primer Ministro de Noruega, en las que aseguró que iba a quedarse con dicho territorio tras no ganar el Premio Nobel de la Paz.

Al menos ese es el fragmento que Markey citó en su cuenta de X.

“Trump vincula su impulso a Groenlandia con no ganar el Premio Nobel de la Paz En un texto, el presidente Trump le dijo al primer ministro de Noruega que ya no se sentía obligado a “pensar puramente en la paz” y que Estados Unidos necesitaba la isla para la seguridad global.”

En fin ¿Creen que Donald Trump sea destituido o terminara su mandato con normalidad?