Lo que necesitas saber: Argentina se une a Paraguay, Egipto, Turquía y Qatar.

Javier Milei, presidente de Argentina, recibió la invitación de Donald Trump para unirse a la Junta Ejecutiva por la Paz de Gaza. La ‘iniciativa’ del presidente de Estados Unidos para terminar con la guerra en Israel.

Y no podía de ser de otra manera, Milei siempre ha demostrado su apoyo incondicional a cada una de las decisiones de Trump. Raro hubiera sido que no lo tomarán en cuenta después de estar al pie del cañón.

Javier Milei, presidente de Argentina / Foto: @JMilei vía X

Milei se une a los ‘aliados’ de Donald Trump

Argentina se convirtió oficialmente en miembro fundador de la ‘Junta de Paz de Gaza’ que creó Donald Trump. Javier Milei hizo el anuncio en sus redes sociales y se mostró sumamente agradecido por ser tomado en cuenta por su homólogo.

Y también aseguró que se siempre estará del lado de los países que luchan contra el terrorismo y defienden la vida, como Estados Unidos, según él. Aunque la historia nos ha dejado muestras de lo contrario, como la represión en protestas y la persecución contra los migrantes.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad.” Escribió Milei en su cuenta de X.

Imagen @JMilei vía X

Países forman parte de la ‘Junta de Paz de Gaza’

Además de Argentina, Paraguay también recibió la invitación para unirse a la ‘Junta de Paz de Gaza’ junto a Egipto, Turquía y Qatar. Todos ellos, y los que se sumen a la ‘iniciativa’ tendrán que apoyar el plan de 20 puntos que presentó Donald Trump para llevar la paz a Gaza.

El plan consiste en la liberación de todos los rehenes vivos o muertos en un plazo de 72 horas, después de aceptar el acuerdo. Además, Gaza tendrá que ser gobernada por un comité apolítico. Mientras que Hamás se comprometerá al desarme pacifico y se desarrollará un plan económico para reestabilizar la región, llamado ‘Plan Trump’, entre otros puntos más.