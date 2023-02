Y todo en micrófono. Resulta que durante la discusión del Plan B de la Reforma Electoral, una senadora amenaza a Lilly Téllez con… ¿difundir un video íntimo?

Todo comenzó porque la panista hizo referencia de videos en los que había dinero en bolsas de papel. En su turno, la senadora de Morena, Rocío Abreu, dijo que pronto iba a salir un video de Lilly Téllez “no apto para menores de 18 años”.

¿Será que conocen la Ley Olimpia?

Foto: Senado

Senadora amenaza a Lilly Téllez con ¿un video íntimo?

“Quiero preguntarle a usted qué opina de lo que dijo la senadora que recibe dinero en bolsas de papel”, arrancó la senadora Lilly Téllez, que llegó al micrófono usando el dinero de una compañera que le cedió su tiempo.

Y es que, de acuerdo con lo que se escucha en el audio ambiental de la sesión transmitida en vivo, la senadora de Morena, Rocío Abreu, le habría gritado “p*ta” a la senadora Lilly Téllez. Por acá ponemos un video publicado en Twitter en donde se aumentó el audio ambiental.

Le subimos al audio ambiental.



¿Qué opinan, @RocioAbreuA le gritaba a @LillyTellez “PUTA” o “PROSTITUTA”? pic.twitter.com/ia0EoYda43 — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) February 22, 2023

Pero ¿de qué videos recibiendo dinero hablan? Recientemente se hicieron virales una serie de videos que muestran a tres funcionarios de Morena recibiendo fajos de billetes en el palacio de Gobierno de Campeche, un mes antes de las elecciones a la gubernatura.

Entre ellos aparece la senadora Rocío Abreu, con la que Lilly Téllez se estaba peleando en el Pleno por presuntamente insultarla. La senadora respondió diciendo que no se acordaba quién le había dado el dinero ni cuándo, pero que era común recibir dinero en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche. Además dijo que había videos de más personas.

Eso es lo que estaba diciendo Lilly Téllez, le estaba diciendo que eran una “bola de corruptos” por recibir fajos de billetes.

“Y Lilly no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años y ese es el problema y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa“. Así el nivel de discusión en la Cámara Alta.

No sabemos si la senadora estaba refiriéndose a un video íntimo pero parece. ¿Sabrán que amenazar a alguien con publicar un video o contenido íntimo, y hacerlo, es un delito sancionado por la Ley Olimpia?