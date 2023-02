El movimiento de dinero en efectivo ha sido una constante llave de corrupción en México y el mentado cash —con sus respectivas ligas— ha terminado por destapar bastantes movidas truculentas en la política de nuestro país. Así que, desgraciadamente, nomás no nos sorprende el nuevo videoescándalo que se asoma en el gobierno de Campeche.

Además, es una historia tamaño industrial pues vemos enormes fajos de puros billetes de 500 pesos.

Graban a Senadora de Morena y equipo de Layda Sansores recibiendo fajos de dinero // Foto: Meme

¿De qué estamos hablando? De un preocupante videoescándalo en el que aparecen funcionarios del equipo de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo. También, vemos a una Senadora de Morena —representante del mismo estado de Campeche— sentándose en el escritorio para recibir miles de pesos frente a la cámara.

Videoescándalo de senadora y equipo de Layda Sansores

El nuevo videoescándalo del gobierno de Campeche y de la senadora de Morena es un trabajo periodístico de Fátima Monterrosa, que presentó el tremendo reportaje en las pantallas de NMas.

Y en se muestran, específicamente, tres videos distintos —con tres personajes cercanos a Layda Sansores— recibiendo fajos de dinero en efectivo.

En el primero aparece Raúl Pozos, actualmente titular de la Secretaría de Educación en Campeche. Con camisa blanca y maleta en mano, se sienta en una oficina del Palacio de Gobierno y recibe más de un millón de pesos en puros billetes de 500. De acuerdo con Monterrosa, esto sucedió en mayo de 2021, apenas un mes antes de las apretadas elecciones que terminaron Layda Sansores como gobernadora de Campeche.

Graban a Senadora de Morena y equipo de Layda Sansores recibiendo fajos de dinero // Foto: NMas

Semanas antes del video, Pozos renunció al PRI para unirse a la campaña de Morena, encabezada por Sansores.

En el segundo video aparece una Senadora de Morena, Rocío Abreu —que también es representante de Campeche— sentada en la misma oficina. Recibiendo, también, un friego de dinero en efectivo. Abreu está tan metida en el problema que apareció en dos ocasiones distintas guardando billetes.

Foto: NMas

¿Lo mejor de todo? La reportera Fátima Monterrosa buscó a la Senadora y su respuesta no tiene pierde.

“¿Yo pidiendo dinero?”, se preguntó la extrañada legisladora. “A menos que me hayan mandado a pagar algo”, contestó cuando le recordaron que aparecía recibiendo fajos de dinero en efectivo. “A mi no me pagaron nada”, terminó diciendo.

Vean el reportaje completo por acá abajo. Así pueden ver también los videos de la Senadora y el equipo de Layda Sansores recibiendo dinero.

El tercer video que consiguió NMas muestra a Armando Toledo recibiendo también miles de pesos en efectivo. ¿Y el quién es? Pues solamente es el jefe de la oficina de la gobernadora, Layda Sansores.

De acuerdo con la reportera, estos pagos de dinero en efectivo al equipo de Layda Sansores y a la Senadora de Morena se dieron durante el gobierno interino de Carlos Miguel Aysa, que actualmente es Embajador en República Dominicana. Por si recuerdan, su hijo, un diputado del PRI, renunció al tricolor y se unió a Morena justo cuando a su padre lo mandaron al Caribe.