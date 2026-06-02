Lo que necesitas saber: Este lunes, la jueza de Nueva York aseguró que existe evidencia "abundante" respecto al caso en contra del funcionario mexicano y que hay muchos acusados que "están llegando en olas".

Recientemente comenzó la primera audiencia en Estados Unidos en contra de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por las acusaciones de supuestos nexos con el narco y ya está dando de que hablar…

Aunque a diferencia de lo que uno creería, no se debe a las “abundantes” evidencias que declaró la jueza de Nueva York que existen, sino porque la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió evadir el tema.

Claudia Sheinbaum durante su mañanera // Foto: Presidencia

Sheinbaum evita hablar sobre la primera audiencia del exsecretario de Sinaloa

Vamos directo al grano. Durante la mañanera de este 2 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar sobre las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, sobre el caso del exsecretario de Sinaloa.

Y es que, al ser cuestionada sobre su postura como mandataria, prefirió solo decir que era tema que le corresponde a la Fiscalía General de la República analizar las pruebas.

Incluso cuando uno de los reporteros presentes le preguntó si consideraba que lo dicho por la jueza era una provocación, la mandataria solo se limitó a señalar que era algo que a ella no le compete abordar.

Y a todo esto, ¿qué fue lo que se dijo?

Este lunes, la jueza de Nueva York aseguró que existe evidencia “abundante” respecto al caso en contra del funcionario mexicano y que hay muchos acusados que “están llegando en olas”.

De momento, la situación parece que se irá calmando, pues se dieron 60 días para que dicha evidencia sea procesada y entregada a la defensa del exsecretario de Sinaloa. La próxima audiencia fue programada para el 4 de agosto.

Y sí, todo ocurre el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al embajador de Estados Unidos en México no involucrarse en los asuntos internos del país.