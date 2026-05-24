Sheinbaum dará un informe de rendición de cuentas el 31 de mayo tras dos años de mandato

Lo que debes de saber: En una gira de trabajo en Tabasco, la mandataria informó que el 31 de mayo dará un informe de rendición de cuentas, esto a dos años de haber ganado las elecciones.

A casi dos años de haber ganado en las urnas, Claudia Sheinbaum informó que el próximo domingo 31 de mayo dará un informe de rendición de cuentas.

Y todo esto lo dijo en una gira de trabajo en Teapa, Tabasco, pero avisó que por esta ocasión lo hará de una manera diferente, ¿y cuál es esa manera? Pues consiste en que, en lugar de que todos vayan a la CDMX, se convocará a los ciudadanos a reunirse de forma simultánea en las 32 entidades de la república.

Sheinbaum ganadora de las elecciones 2024 / Foto: Cuartoscuro

“No hay divorcio entre el pueblo y el gobierno”. La mandataria nos dio un pequeño spoiler de lo que va a tratar este informe, pues explicará el origen de su movimiento y “la buena relación” entre el pueblo y los que gobiernan.

Sheinbaum lanzó un guiño al expresidente

“Siempre es un honor estar con Obrador”. Dentro de su discurso, aprovechando que estaba en tierras tabasqueñas, Sheinbaum lanzó un guiño al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual cada vez que lo mencionaba se escuchaba la ovación por parte de todos los asistentes.

También aprovechó y dedicó varios momentos para hablar sobre AMLO y los gobiernos de la 4T; además, aseguró que Andrés Manuel “hizo una hazaña” durante su sexenio al hacer programas sociales, obras de infraestructura y sacar a muchos mexicanos de la pobreza.

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Reparto de culpas y hasta indirectas para la televisión

Otro de los momentos dentro de su discurso mencionó que hay una posibilidad de que regresen los gobiernos “como los de antes” y aprovechó para acusar a los de la oposición, medios de comunicación y organizaciones extranjeras que van en contra de ella y de su gobierno.

Y ojo con esto, porque además aventó una indirectilla al decir que incluso existe “una cadena de televisión” que es “la más mentirosa”, ¿Para quién será la pedrada?

También acusó a los dirigentes panistas por haber invitado a México a Isabel Díaz Ayuso y que solo haya venido a querer reivindicar la figura de Hernán Cortés.

En relación a Estados Unidos, mencionó que hay muchas personas a las que “no les gusta que gobierne un gobierno del pueblo”, porque su administración está a favor del pueblo y no de intereses extranjeros.