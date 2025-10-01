Lo que necesitas saber:

El Congreso eliminó el fuero presidencial en 2021, lo que permite juzgar al presidente por los mismos delitos que a cualquier ciudadano.

Ahora sí se les van a temblar las piernas… la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la nueva reforma electoral, va a proponer eliminar el fuero a diputados y senadores.

Dominio guinda: Así quedaría el Congreso con más de 300 diputados y 80 senadores de Morena
Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Sheinbaum propondrá eliminar el fuero…

Parece que ya se les va a acabar el privilegio del fuero a los diputados y senadores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que en la próxima reforma electoral, propondrá eliminarles el fuero.

“¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, también los diputados y senadores no deben tener fuero”, señaló durante su mañanera.

Eso sí, la mandataria adelantó que la iniciativa será presentada hasta febrero del próximo año. De ser aprobada, ni Cuauhtémoc Blanco se podrá librar de acusaciones en su contra.

Cuauhtémoc Blanco mantiene su fuero, la Cámara de Diputados falla a su favor

Nueva Reforma Electoral de México

Además de la propuesta del desafuero, en esta nueva reforma electoral se planea integrar propuestas realizadas de septiembre a diciembre de 2025 por cualquier mexicano que lo desee.

Las consultas a los ciudadanos están a cargo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ya se encuentran disponibles en su sitio web. Además, se realizarán debates públicos y estudios para presentar las propuestas al Congreso.

