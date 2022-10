Hasta luce más sólida la candidatura de Jünger Damm que la de Silvano Aureoles. Pero advierte que no se rían: ya se han reído de él en otras ocasiones y hasta fue gobernador de Michoacán.

“No acabo de inventarme o pensar que voy a ser presidente de la república, es mi proyecto de vida, las cosas se determinan y se decretan”, aseguró Silvano Aureoles durante su participación en el Cuarto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en donde, evidentemente, volvió a autodestaparse para una candidatura presidencial.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Sabedor de que sus intenciones presidenciales lucen bastante lejanas y no han faltado las burlas al respecto, Aureoles Conejo señaló que siempre ha terminado por callar a sus detractores. Así pasó cuando fue por la alcaldía de Zitácuaro (y acabó de alcalde) y cuando anunció que quería ser gobernador de Michoacán… y pues ya sabemos que (para bien o para mal) logró su cometido.

Ahora dice que va ser lo mismo con la presidencia de la República: “Con todo el dolor de su corazón, pero el que hoy despacha en Palacio Nacional me va a tener que entregar la banda presidencial”.

Foto: @Silvano_A

Para lograr aumentar su nula popularidad fuera de Michoacán, Silvano Aureoles prevé visitar – al estilo AMLO – todo el país. De acuerdo con Proceso, aunque muchos ni en cuenta, pero ya lleva siete entidades desde que anunció por primera vez sus intenciones presidenciales el pasado 5 de octubre.

“Yo voy a surcar el resto de los estados de la república… a fin de año habré recorrido los 32 estados y en enero vuelvo a empezar, porque voy a levantar a mi partido, voy a convocar a quienes perdieron el entusiasmo, a quienes han perdido la esperanza y la fe en nuestro proyecto político, voy a convencerles de que regresen, porque necesitamos rescatar a Michoacán y necesitamos rescatar a México”, agregó el exgobernador que gustaba de empujar a quienes se le ponían enfrente para protestar por la inseguridad.

Como promesa de campaña (que todavía no es campaña), Silvano Aureoles aseguró que, ahora que sea presidente, volverá a despachar desde Los Pino y convertirá el Palacio Nacional en un museo. “Para que se les quite, voy a volver a aperturar (sic) Los Pinos, porque ese es un capricho que no tiene nada que ver con la austeridad y con esas teorías que nos han vendido”.