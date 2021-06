Llegaron los momazos que Silviano Aureoles estaba esperando en Palacio Nacional

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles pasó más de cuatro horas esperando a que AMLO le abriera las puertas de Palacio Nacional para que lo recibiera —y entregarle unos documentos que supuestamente comprueban que el crimen organizado apoyó a Morena en las elecciones en aquel estado—, pero aunque el presidente no lo recibió en la mañanera, sí llegaron unos memes del momento.

En redes Silvano Aureoles fue tendencia por lanzarse a la mañanera súper temprano para entregar estos documentos y, por otra parte, por la manera en que esperó pacientemente a que AMLO lo recibiera.

Sentado en un banco, con papeles en mano y mientras pasaban las horas, Aureoles fue fotografiado por los medios que cubren la mañanera mientras que dentro de Palacio Nacional, AMLO aseguraba que no recibiría al gobernador porque para eso ya había instancias electorales y fiscalías que tendieran su denuncia.

El mensaje de Silvano Aureoles

“He estado aquí casi cuatro horas un poco más, buscando ver al presidente López Obrador, porque como él lo dijo públicamente en su conferencia del jueves pasado, vine a traerle una serie de evidencias que muestran mis dichos en la entrevista con Ciro Gómez Leyva, no me recibió, argumenta que él no es la instancia, que vaya al INE, pero no es el caso, tampoco vengo a faltarle el respeto a la investidura presidencial, yo soy un hombre de leyes y la investidura presidencial no está en riesgo”.

Con estas palabras, Silvano Aureoles aseguró que su objetivo es advertir el regreso de un narcogobierno que “tanto daño” le ha generado a Michoacán.

Y aunque AMLO no lo recibió, el polémico Aureoles pidió al presidente que recapacite y aseguró que no bajará las manos para hacer que Presidencia lo escuche —y de ser necesario, acudirá a las instancias internacionales para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones y la presunta relación con Morena.

Los memes

