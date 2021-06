¿A qué hora y cómo? Este 21 de junio habrá simulacro nacional en México

A pesar de que en un principio el Simulacro Nacional 2021 estaba programado para el 19 de mayo, se pospuso para el próximo 21 de junio para darle prioridad al programa de vacunación contra COVID.

Se llevará a cabo el próximo 21 de junio a las 11:30 horas a nivel nacional.

Acá te dejamos algunos datos e información que debes tener a la mano para participar en ese simulacro a nivel nacional.

¿Para qué se hacen los simulacros ?

Un simulacro es una representación de acciones y respuestas que se llevan a cabo tanto por la población civil, como por Protección Civil. Se realiza en un escenario específico que se diseña a partir de la identificación y análisis de riesgos. Es decir, sabemos cuáles son las posibles consecuencias o daños que se generan en un inmueble, en este caso por un sismo.

A partir de ello se pueden establecer planes de respuesta, tanto en la sociedad en general como familiares ante una emergencia.

¿Cuál será el escenario del simulacro?

Los simulacros, en este caso de sismo, se realizan a partir de un escenario establecido de lo que supuestamente va a suceder y, a partir de ello, llevar a cabo las acciones necesarias de la mejor forma y lo más rápido posible.

Los factores que dibujan este escenario son la ubicación del inmueble, la hora del evento, la magnitud del evento, el tipo de fenómeno, las condiciones físicas el inmueble, las características de operación en el inmueble en donde te encuentres y los elementos cercanos que podrían significar una amenaza.

Hay que estar pendiente de las Unidades estatales y/o municipales de Protección Civil para saber un poco más de las condiciones en que se llevará el simulacro en cada localidad en específico.

¿Cómo me registro para participar en el simulacro?

Ojo, esto no significa que si no estás registrado no podrás participar. Esta convocatoria es para las instituciones públicas y privadas a nivel nacional para registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 20 de junio.

Si ya registraste tu inmueble en el simulacro del año pasado, solo tendrás que seleccionar y validad los daños para volver a cargar el registro. Esto brindará información sobre las acciones realizadas y los programas que necesitan reforzarse.

Registro de inmuebles: preparados.cenapred.unam.mx/simulacronacional2021/

Por ejemplo, en el Estado de México la alerta sísmica sonará a través de los altavoces del C5 en los siguientes municipios:

En la Ciudad de México sonará en todo el territorio a través de los postes del C5. Es importante que si cerca de tu casa la alerta no suena por fallas en el poste, lo reportes a través del C5.