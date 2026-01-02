Lo que necesitas saber: Primer sismo del 2026 y, según reportes, se sintió bastante fuerte en varios puntos de la CDMX y alrededores.

Apenas uno digiriendo el recalentado y ya con el primer sismo del año… fuerte y dejando la necesidad de un bolillo, ya que se advirtió el impacto del temblor con la nueva “Alerta Presidencial”.

Alerta presidencial, sismo 2 de enero / Captura de pantalla

Sismo tuvo epicentro en Guerrero

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, el sismo de esta mañana fue de 6.5 grados, con epicentro a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, en Guerrero.

Sismo 2 de enero / Imagen: SSN

Activos los protocolos, luego del sismo

El SSN informó que el sismo de magnitud 6.5 sucedió 7:58 am. A los pocos minutos, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que se activaron los protocolos correspondientes.

“Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”, señaló Brugada en mensaje en redes.

Por su parte, los encargados del Metro de la CDMXinformaron que, tras el sismo perceptible en la ciudad, no se registran daños. El servicio se ofrece con normalidad y el avance de los trenes es continuo.

De acuerdo con los primeros reportes, afortunadamente el sismo no dejó repercusiones de cuidado. Ahora, sólo estar prevenidos, en caso de alguna réplica.

Un muerto y daños en estructuras

Después de los recorridos de rutina, se dio a conocer que una persona perdió la vida en la alcaldía Benito Juárez. Presuntamente, habría sido víctima del sismo, por haber caído de las escaleras de su edificio, ubicado en la colonia Álamos, mientras intentaba evacuar.

Por otra parte, otro de los principales daños reportados a causa del sismo de 6.5 fue detectado en el Hospital La Raza. Según el reporte de Fuerza Informativa Azteca, no hay personas lesionadas, pero la estructura del nosocomio presenta cuarteaduras.