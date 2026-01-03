Lo que necesitas saber: Después de dos horas del sismo de 6.5 que se registró a las 7:58 am del 2 de enero, se han reportado 273 réplicas.

Pues qué les decimos: este 2 de enero se registró un sismo de 6.5 y, aunque su magnitud dice lo contrario, pues la verdad sí estuvo bastante fuertezón… ¿no nos creen? Nomás vean las imágenes que se han difundido en redes del evento que sirvió de despertador para los capitalinos.

Lamentablemente se confirmó la muerte de 2 personas, una en San Marcos y otra en la CDMX.

Sismo 2 de enero / Imagen: SSN

Lo que más angustia causó en el sismo que inició a las 7:58 am fue la forma en la que sacudió edificios. Según se puede ver en algunas grabaciones, el movimiento telúrico consiguió mecer edificaciones de forma preocupante. En algunos casos, dejando caer partes de la estructura.

Uno de los puntos que el capitalino toma como referencia para saber qué tan “prro” estuvo un sismo es el Ángel de la Independencia… y pues sí: la Victoria Alada no ocultó la forma en la que el fenómeno hizo mover la tierra.

El sismo de este 2 de enero tuvo epicentro a cuatro kilómetros de San Marcos, en Guerrero. Sin embargo, no dejó de sentirse en entidades como Morelos, donde causó deslaves en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Afortunadamente, sin ninguna víctima que lamentar.

DEslave en carretera Cuernavaca – Acapulco / Foto: @IdentidadMorCom

En la CDMX, uno de los inmuebles que mayor daño registró fue el hospital La Raza. Aunque en los primeros reportes se hablaba de únicamente la caída de dos plafones, las imágenes indican que la sacudida dejó más afectaciones.

Cuarteaduras en hospital La Raza / Foto: Fuerza Informativa Azteca

Después de que se hicieran virales las fotos de hospital en La Raza el IMSS emitió un comunicado en el que aseguró que, los daños fueron solo en los acabados, pero no representan ningún peligro en la estructura.

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, después del sismo de 6.5 y hasta las 14:00 hrs se habían registrado más de 500 réplicas… claro (y por fortuna), de menor magnitud. El más fuerte, hasta el momento (10:00 am) fue de de 4.2.

Se confirma la muerte de dos personas por el sismo

Hasta el momento, el sismo sólo dejó un saldo de dos personas sin vida. Según los reportes, se trata de un hombre que cayó de las escaleras mientras intentaba evacuar su edificio, ubicado en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

Y una mujer de aproximadamente 50 años de edad, al parecer su vivienda colapso antes de que ella pudiera evacuar.