Lo que necesitas saber: Desde el 2012 no se había aumentado el límite en el valor de los automóviles que podían acceder al subsidio de la Tenencia.

¡Le llegó el aguinaldo a los automovilistas! Bueno… solo a los de la Ciudad de México y para el 2026. Y es que Clara Brugada confirmó que, para el siguiente año el subsidio del 100% del pago de la Tenencia Vehicular se podrá aplicar en aquellos vehículos con valor de 638 mil pesos.

Todo esto se debe, según Clara, a que los ciudadanos de la CDMX han cumplido con en tiempo y forma con sus contribuciones.

Subsidio de Tenencia podrá aplicarse en autos con valor de 638 mil pesos

Apenas en noviembre del 2025, Clara Brugada confirmó que el trámite de la licencia permanente se iba a extender hasta el 2026. Y ahora, anuncia que se aumentará el límite de costo de un vehículo para exentar la Tenencia de 250 mil a 638 mil pesos con IVA. Es prácticamente un aumentó del triple en comparación con el monto del 2025.

“Se eleva el límite para exentar la Tenencia Vehicular. Estamos hablando de que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio a la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos con IVA“.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX / Fotografía @ClaraBrugadaM

“Es importante resaltar, que se amplió el subsidio a la tenencia vehicular, para incluir automóviles con un valor de 638 mil pesos. Hay subsidio para la tenencia vehicular, para estos autos con un valor menor a 638 mil pesos. Es decir, más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora; casi el triple“. Declaró Brugada en conferencia de prensa.

Tanto la ampliación para el trámite de la licencia permanente y el cambio en el subsidio de la Tenencia, forman parte del Paquete Económico del 2026. Y vale la pena mencionar que, desde el 2012 no se había aumentado el límite en el valor de los automóviles, con todo y que los precios de los autos han aumentado considerablemente en los últimos años.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de la Tenencia en CDMX?