¿Qué está pasando en Sudán? Cientos salen a las calles contra golpe de Estado

Todo indica que se trata de un golpe de Estado. Al menos eso es de lo que hablan medios internacionales como la Deutsche Welle y AFP, porque Sudán vive momentos de crisis luego de que el primer ministro Abdalla Hamdok fue arrestado por las Fuerzas Armadas de aquel país.

Se supone que Sudán estaba en un momento de transición tras el derrocamiento del militar Omar al-Bashir —que estuvo 30 años en el poder—, pero los conflictos entre grupos civiles y militares le dieron al traste al nuevo gobierno y estos son los resultados que ponen a este país de África en la mira del mundo.

¿Qué está pasando en Sudán?

Este lunes 25 de octubre el Ministerio de Información de Sudán avisó que el primer ministro Abdalla Hamdok estaba bajo arresto domiciliario.

A la par, Adam Hireka (asesor de Abdalla Hamdok) confirmó a CNN que el primer ministro y su esposa habían sido detenidos por militares y que, en realidad, nadie sabía de su paradero.

Ya con esto, Sudán está ante un golpe de Estado que provocó que cientos de personas salieran a las calles —en medio de los cortes al servicio de internet y la interrupción de los medios oficiales tomados por el ejército— para protestar contra esta y otra detenciones.

Y es que sí, hubo más arrestos en contra de los funcionarios del gobierno de Abdalla Hamdok, que lidera un gobierno civil tras la desaparición del régimen militar de Omar al-Bashir.

Conflictos entre militares y el gobierno de Abdalla Hamdok

Tras 30 años en el poder, Omar al-Bashir fue derrocado por medio de… un golpe de Estado. Súper similar a lo que está sucediendo con el primer ministro Abdalla Hamdok: el ejército detuvo al líder y lo puso en arresto domiciliario para luego anunciar un periodo de transición.

Este periodo sería por dos años y el plan era que el gobierno quedaría bajo la coalición de civiles y militares. Pero las cosas se salieron de control porque el Ejército se ha apañado.

Las Fuerzas Armadas de Sudán —a cargo de Abdel Fattah al-Burhan— buscan cambios en el gabinete de Abdalla Hamdo y mayor presencia en el gobierno.

Este golpe de Estado no ha sido el primero en lo que va de estos dos años de transición, no. En septiembre de este 2021 el ejército de Sudán intentó algo parecido, pero no le salió y entonces el gobierno buscó la manera de hacer cambios para que las Fuerzas Armadas tuvieran menos cancha para moverse.

Ahora, tanto la ONU como Estados Unidos están “preocupados” —como suele suceder en estos casos— por el golpe de Estado y el futuro de Sudán.