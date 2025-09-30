Lo que necesitas saber: No es la primera vez que un sujeto armado entra a las instalaciones del Metro. Afortunadamente, no se reportan heridos.

Día “tranqui” en la CDMX… porque, que un sujeto armado entre al Metro y amenace a la vigilancia y uno que otro usuario, no es nada raro… ¿o sí? Bueno, pues eso pasó en la Línea 9.

Foto: Metro CDMX

Antes de entrar al Metro, ya había disparado en exterior

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSP-CDMX), un sujeto armado entró a la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro. Al parecer, ya venía “calientito”, luego de haber protagonizado una riña afuera de las instalaciones del Metro.

El sujeto de 54 años entró a la estación y, obviamente, generó alerta entre los usuarios. Según la policía capitalina, ya había echado unos cuantos balazos en el exterior… así que no tardaron en llegar elementos para detener al susodicho.

Sujeto armado se identificó como miembro de una dependencia federal militar

“Rápidamente, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda hasta que, momentos después, ubicaron al probable responsable al que le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial”.

Sujeto armado entra Línea 9 del Metro / Captura de pantalla

Una vez detenido, se le confiscó al señor un arma de fuego con 28 cartuchos útiles (distribuidos en tres cargadores)… y, bueno, al parecer el tipo tenía licencia para portar pistolita: resulta que fue es militar. Al menos, eso lo delata una identificación que portaba: una de dependencia federal militar.

“El implicado de 54 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones”, señala la SSP. Hasta el momento, el Metro no ha dado un posicionamiento al respecto.