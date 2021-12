“Nuevas reglas” del Talibán: Mujeres deben ser acompañadas por un hombre en viajes largos

Se veía venir. A pesar de las promesas de una amnistía y del respeto de los derechos humanos, poco a poco el Talibán va cerrando los espacios para el libre desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres adultas, pues antes de que termine 2021, el gobierno de Afganistán ordenó que todas las mujeres deberán ser acompañadas —por un hombre— en los viajes largos.

Por ejemplo, si una mujer decide hacer un viaje en carretera, no podrá tomar el transporte si no va acompañada por un hombre.

Y esta última restricción es un golpazo que se suma a la prohibición de las clases mixtas y hasta la presencia de las mujeres en el campo laboral.

La última restricción del Talibán contra las mujeres en Afganistán

De acuerdo con la BBC, se trata de una orden hecha por el Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio.

Aquí, básicamente el mandato está en que las mujeres que quieran o necesiten viajar más de 72 kilómetros deben ser acompañadas por un hombre —específicamente, por un familiar.

Sin embargo, eso no es todo porque esta orden —publicada el domingo 26 de diciembre—enfatiza que los automovilistas o transportistas no pueden llevar a las mujeres que no usen velo.

Esta restricción se suma al fin de las clases mixtas, el cierre de las secundarias para que las niñas asistan o la prohibición para que las mujeres trabajen.

El regreso a 1996

Antes de la invasión de Estados Unidos en Afganistán, el Talibán gobernó de 1996 a 2001. Su régimen se tradujo en una serie de violaciones a los derechos humanos y civiles de la población, sobre todo de las mujeres y niñas.

Y la restricción anunciada el domingo pasado es sólo un retroceso más, pues durante el régimen de finales de los 90 las mujeres tenían prohibido:

Trabajar, salir a la calle sin el acompañamiento de un Mahram (un familiar), ir a la escuela y era obligatorio que llevaran un velo o una burka que las cubriera de los pies a la cabeza —por ACÁ pueden leer más acerca de las restricciones.

Para HRW (Human Rights Watch) 2021 no fue un buen año para los derechos de las mujeres en todo el mundo, sobre todo por lo que ha sucedido en Afganistán y con esta orden podemos ver una vez más las razones.