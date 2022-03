El tapete seco y otras cosas que no sirven para prevenir el COVID-19

El 27 de febrero de 2020 por la noche se hablaba del posible primer contagio de COVID-19 en México, un día después los resultados de laboratorio lo confirmaron. En un inicio no sabíamos mucho sobre cómo se trataba, la manera de protegernos para no infectarnos, los síntomas o los efectos a largo plazo.

Pero dos años después, aunque todavía falta mucho por descubrir, ya tenemos un panorama un poco más claro.

Pero en dos años hemos aprendido que hay ciertas cosas que no funcionan para prevenir una infección del virus SARS-CoV-2, así como hay cosas que no funcionan para tratarlo ¿alguna vez han llegado a una tienda que tiene un tapete sanitizante todo seco en la entrada?

Vámonos por partes…

Tapetes sanitizantes

Cuando la pandemia comenzó llegaron los tapetes satirizantes o jergas que se mojaban con cloro o con cualquier líquido antiséptico. La idea era que al entrar a un lugar la persona pudiera desinfectar sus zapatos pero, no hay evidencia que respalde que el virus SARS-CoV-2 pueda ser transmitido por medio de la superficie de los zapatos.

Es más, tener este tipo de tapetes mojados podría provocar caídas.

Arcos y túneles sanitizantes

Seguramente recuerdas que en algunos lugares, para poder entrar, tenías que pasar por un arco que esparcía una especie de líquido desinfectante o un túnel que hacía lo mismo. De igual forma, personas con tanques y aparatos para rociar a las personas al entrar al lugar.

La propia Secretaría de Salud en México y varias dependencias a nivel internacional aclaran que no existe evidencia de que estos sistemas sean eficaces para una desinfección efectiva del virus que provoca la COVID-19.

Además de que el desinfectante podría ser insuficiente para inactivar el virus, los aerosoles generados podrían hacer más fácil la diseminación del virus que pudiera estar en la ropa, cabello o pertenencias de la persona. Al contrario, la inhalación de estas sustancias podría causar daños en las vías respiratorias.

Tomar la temperatura de las personas en los brazos o manos

Uno de los síntomas del COVID-19 puede ser, o no, la presencia de fiebre. Es por eso que en muchos lugares públicos se volvió común la toma de temperatura de las personas con un termómetro infrarrojo.

En este contexto luego surgió un rumor de que en realidad el rayo infrarrojo del termómetro estaba quemando las neuronas de las personas (algo así como el rumor de que el oxímetro se robaba las huellas digitales). Es por eso que muchas personas no permitían que les tomaran la temperatura en la frente, sino en la mano o en el antebrazo.

Aunque esta medida es buena para detectar a una persona con fiebre, que podría tener COVID, algunas personas infectadas no presentan síntomas o no presentan fiebre. No debe usarse como el único filtro.

Ahora, la toma de temperatura en las manos puede variar mucho de la temperatura en la cabeza. Cuántas veces no nos han tomado la temperatura en el centro comercial y nos dejan pasar con 34 grados.

Lavar y desinfectar absolutamente todo

Por el miedo al contagio, muchas personas optaron por lavar y desinfectar absolutamente todo lo que tocaban, por ejemplo, la despensa. Pero el asunto de la transmisión del virus por medio de superficies no va por ahí.

Aunque el virus SARS-CoV-2 si puede sobrevivir por varias horas en superficies, la realidad es que este no es la principal vía de contacto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar con agua y jabón las frutas y verduras antes de guardarlas o comerlas para evitar infecciones estomacales, pero no precisamente para evitar el COVID-19.

El virus se transmite e infecta a las personas por medio de aerosoles, de persona a persona. Para que nos infectáramos por el virus en una superficie tendríamos que lamer la superficie en cuestión o bien, chuparnos las manos después de tocarla, tallarnos los ojos, etc. Es por eso que la medida de lavado de manos frecuente es fundamental.

Ojo acá, esto no significa que la desinfección de superficies en lugares no sea eficaz, simplemente que desinfectar absolutamente probablemente no sea la mejor manera de evitar un contagio si eso no se acompaña con un lavado de manos frecuente.

Tratamientos con ciertos medicamentos

Al igual que las anteriores medidas para prevenir el COVID-19 y aunque todavía no está disponible un tratamiento específico, sabemos que los medicamentos para tratar la infección o como preventivos no funcionan. Este es el caso de la hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, antibióticos, lopinavir, medicamentos de factor de transferencia, etc.

Recordemos el escándalo que se armó en la Ciudad de México por la utilización de estos medicamentos por el sistema de salud.

Dióxido de cloro

Este es un tema que se ha venido discutiendo durante la pandemia de COVID-19 pero llegamos al mismo punto: no hay evidencia de que esto pueda servir para prevenir una infección o para tratarla. Al contrario, el consumo prolongado podría provocar daños a la salud.

Tanto es así que algunos seguros médicos han excluido las consecuencias del consumo de dióxido de cloro de sus coberturas.

Ojo aquí: en WhatsApp está circulando una cadena que recomienda utilizar el dióxido de cloro como un tratamiento para combatir el coronavirus. Sin embargo, no hay nada más falso que esto y hasta la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) emitió un comunicado para prevenir a la población de los riesgos que causa el uso de esta sustancia.

De hecho, la Cofepris no está sola, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una alerta sobre el uso de productos hechos a base de dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados.