Ivermectina en CDMX: 6 puntos MUY preocupantes sobre el “cuasi experimento” que hizo el Gobierno con miles de personas

La pandemia de COVID ha sido complicadísima para todos —incluso para quienes estaban encargados de manejarla—, pero un escándalo tremendo está saliendo del gobierno de la Ciudad de México. Está relacionado con la Ivermectina, una polémica medicina que se entregó, con sellito gubernamental, a los pacientes capitalinos.

Pero muchos enredos han surgido y acá te hacemos un resumen.

La cosa está tan complicada que, en pocas palabras, la Ivermectina se recetó sin evidencia, sin autorización nacional, sin aprobación mundial y se experimentó con las personas de la Ciudad de México con COVID. Así de rudo.

Seguramente habrán escuchado de la polémica, entonces preparamos 6 puntos para conocer más acerca de la Ivermectina, los enredos en nuestro país y cómo es que el gobierno de la CDMX presentó datos “deliberadamente falsos y engañosos” al mundo.

Vamos a echarnos un clavado, porque sí es una historia que debemos conocer.

¿Qué es la Ivermectina?

La Ivermectina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos.

Se utiliza, en pequeñas dosis, extremadamente controladas, para algunas enfermedades de gusanos en humanos. También existe en versión tópica para piojos. Sin embargo su versión más conocida es la versión veterinaria: un antiparasitario, súper concentrado, para vacas y caballos.

Durante las épocas rudas de la pandemia se intentó usar como un tratamiento para los casos más graves de COVID.

El problema, notaron los científicos, es que la Ivermectina se convirtió en una de esas “medicinas milagro”. ¿Eso qué quiere decir? Que se hizo famosa y que los estudios que —supuestamente— encontraban resultados positivos tenían errores graves.

Acá les compartimos una revisión de 26 publicaciones sobre Ivermectina y sus errores. Al momento no existe evidencia científica que diga que esta medicina funciona para COVID.

NO está aprobada… ni siquiera en México

Siguiendo con la falta de evidencia de la Ivermectina respecto al COVID, habrá que decir que no está aprobada para su uso. Ni siquiera en México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un llamado internacional para que no se usara este medicamento en el tratamiento cotidiano de la enfermedad. Que no se recetara al chilazo, pues. Que no tenía evidencia concluyente de que funcionara. No funciona, por cierto.

Pidieron que únicamente se aplicara en casos de estudio clínico. Eso quiere decir que con el conocimiento de los participantes —esto es MUY, pero MUY importante.

Ya en temas nacionales, el gobierno de México presentó la Guía para el Tratamiento del COVID-19 y ahí también mencionan a la Ivermectina. Señalan, literalmente, que no existe evidencia de sus beneficios.

Aún así la recetó el gobierno de la Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México se sumó a la moda de la Ivermectina.

Seguro recordarán que durante los momentos más críticos de la pandemia, cuando las cosas estaban color de hormiga y los semáforos en extremo rojos, las autoridades capitalinas repartían kits médicos a las personas que tenían COVID.

De acuerdo con una solicitud de transparencia que hizo Dalila Sarabia, del equipo de Animal Político, se entregaron 429 mil kits en toda la Ciudad de México. De ellos, 196 mil —equivalentes al 45%— fueron entregados por el gobierno capitalino y sí tenían Ivermectina.

Casi 200 mil personas recibieron este medicamento.

Experimentaron en miles de personas

Tradicionalmente, cuando participas en un estudio clínico tienes que participar en algo que se llama consentimiento informado.

El Consentimiento Informado —según al Comisión Nacional de Bioética en México— es un proceso constante en el que los investigadores tienen que informarle a los pacientes absolutamente todo. La naturaleza del estudio, los procedimientos, los riesgos, beneficios y hasta las alternativas. Incluye firma de documentos, para asegurar que todo el proceso está claro.

Una aventura así vivimos para ser voluntarios de la vacuna contra COVID en México. Acá te contamos todo el proceso de información y la claridad con la que tiene que llevarse.

La situación es que las casi 200 mil personas que recibieron la Ivermectina en la Ciudad de México no pasaron por el proceso de consentimiento informado. Aún así… los resultados de su salud aparecieron en un paper publicado por el gobierno capitalino en la plataforma SocArXiv.

Le llamaron “cuasi experimento” pero eso es una palabra técnica para explicar que la población participante no fue elegida al azar.

“Deliberadamente falso o engañoso”

El paper publicado por el gobierno de la Ciudad de México —encabezado por José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública— asegura que la Ivermectina redujo las hospitalizaciones por COVID hasta en un 76%.

Analizaron a 156 mil 468 pacientes, sin su conocimiento, en sus resultados finales.

Hasta ahí todo parece normal, ¿no? El problema más grave es que la propia plataforma de SocArXiv revisó la investigación realizada por el gobierno de México sobre Ivermectina e hizo una durísima publicación al respecto aclarando qué pasó y desacreditando el documento.

Señalan que existen dos opciones. “O es de muy baja calidad o es deliberadamente falso o engañoso”, mencionó la plataforma científica.

Aclaran que la investigación del gobierno de la Ciudad de México no tiene revisión por pares, ni tiene información clara o de utilidad. “Estamos decepcionados de que sea tan popular”, aclaran diciendo que se había descargado en más de 10 mil ocasiones. Al momento de escribir esta nota, ya llevan más de 11 mil.

Y pa’ colmo: costó una millonada

Dalila Sarabia de Animal Político publicó recientemente una investigación importante acerca de todo este enredo, específicamente la compra de Ivermectina por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Encontraron que el gobierno de Claudia Sheinbaum pagó 70 pesos por cada caja de Ivermectina.

En total, después de dos pedidos de este medicamento —no aprobado, ni nacional ni internacionalmente, y aplicado para un estudio sin consentimiento informado de las personas participantes— pagaron más de 29 millones de pesos.

*Con información de Animal Político, FDA, BBC y SocArXiv