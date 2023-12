Lo que necesitas saber: El dueño del negocio sufrió un atentado en enero del 2022 y fue asesinado en noviembre de este 2023. La familia asegura que la fiscal les recomendó irse de Acapulco para que no los mataran también

Este fin de semana se viralizó en redes sociales la fotografía de un cartel colgado frente a un negocio de Acapulco. Se trata de la Taquería y Pozolería Chely, y en dicho cartel informaron que el negocio cierra por la delincuencia y la inseguridad. Mataron a su dueño por cobro de piso y denuncian que las autoridades no les dieron apoyo alguno.

La fotografía del cartel se volvió viral este sábado, 23 de diciembre, y de inmediato generó toda clase de reacciones.

Cierran taquería en Acapulco por miedo a la delincuencia tras asesinato de su dueño

“A todos mis clientes y amigos les agradezco su preferencia durante 20 años, se cierra este negocio por culpa de la delincuencia e inseguridad. Pedí ayuda a todas las corporaciones de Acapulco, nadie me ayudó, nadie me escuchó”.

Con esas palabras comienza el mensaje para anunciar el cierre de la Taquería y Pozolería Chely. Sucede que el pasado 14 de nociembre el dueño del negocio fue asesinado, presuntamente por extorsionadores que lo habían amenazado antes e incluso ya habían intentado matarlo el año pasado.

“Ahora mi esposo está muerto de una manera cobarde, por culpa de la inseguridad que vivimos todos los comerciantes, por culpa del gobierno corrupto que tenemos”.

“El Fiscal me dijo que me vaya porque me iban a matar”

En el mensaje colgado a las afueras de la Taquería Chely, acusan que las autoridades de Guerrero no hicieron nada para proteger a los dueños del negocio. De hecho, culpan a la Fiscal de aconsejarles que mejor se fueran porque no iba a cuidarlos.

“Lo único que lograron es que huya de Acapulco porque la propia fiscal me dice que me vaya; ¿entonces en manos de quién estamos? Gracias, gobernadora Evelyn Salgado, fiscal Sandra Valdovinos y presidenta Municipal Abelina por tanta corrupción e inseguridad; la única respuesta que recibí de la fiscal fue que me vaya porque también me iban a matar y que su responsabilidad no era cuidar a los ciudadanos”.

El dueño de la Taquería Chely sufrió un atentado en 2022

Es importante recordar que este mismo negocio se volvió viral por algo similar en enero del 2022. En ese entonces dejaron dos mantas tras el intento de asesinato que sufrió el dueño. De hecho, medios como El Sol de Acapulco reportaron que él mismo repelió la agresión de extorsionadores que pretendían cobrarle una cuota para dejarlo trabajar.

En ese entonces las lonas tenían mensajes donde pedían la ayuda de las autoridades, específicamente de AMLO y la gobernadora Evelyn Salgado. “Este negocio ha sido cerrado porque nos quisieron matar a mí y a mi familia grupos que operan en esta área”.

Apenas un día antes de que apareciera el mensaje sobre el cierre del negocio, fue asesinado Ricardo Taja, aspirante a ser candidato de Morena para ocupar la alcaldía de Acapulco.

