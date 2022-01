Violencia en Acapulco es por calor y mala alimentación: Alcaldesa Abelina López

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ya anda peor que DT del América intentando justificar los malos resultados. Primero, que es por la herencia de malos gobiernos pasados; luego, que por la mala información que dan los medios… y, ahora, ya hasta el Astro Rey es culpable.

En entrevista banquetera, la alcaldesa acapulqueña enlistó los que considera que son factores detonantes de la violencia. Unos ya conocidos desde hace tiempo (aunque igualmente no atendidos), como la pobreza y el desempleo. Sin embargo, ahora también culpa a “la calor” y la falta de alimentación por parte de la ciudadanía.

“La calor también puede ser un factor para la violencia, una mala alimentación; cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más carbohidratos… te acelera”, aseguró la alcaldesa de Acapulco.

Pues quizás porque todavía andamos en temporada de invierno y medio hace friecito (o porque todavía la gente le sigue empacando, ya nomás esperando el cierre de las festividades con los tamales del 2 de febrero), pero Abelina López aseguró que en estos últimos días los índices criminales han descendido en Acapulco.

#AzucenaxMilenio | La alcaldesa de #Acapulco, Avelina López, culpa de la violencia en la entidad al calor y la mala alimentación pic.twitter.com/nhDUux7Y1T — Azucena Uresti (@azucenau) January 25, 2022

¿Cuánto? Bueno, pues seguramente han sido días muy nublados en Acapulco, porque en los últimos once días no se han registrado homicidios dolosos. Bueeeno, por ahí se han presentado incidentes, pero el caso es que las cifras van a la baja, al grado de que, en lo que va del mes, “apenas” suman 20 homicidios.

Abelina López reafirma sus declaraciones con base en artículo de la BBC

Luego de ver que ya se desató la cábula por sus dichos, Abelina López sacó un comunicado… no para retractarse, sino para reafirmar que, según lo que ha leído, el calor y comer mal son factores para que se desate la violencia.

“A raíz de una charla con especialistas, leí un artículo de la BBC en el que se habla, a grandes rasgos, de que las altas temperaturas pueden provocar cambios en la actitud o el ánimo de las personas, hasta provocar incluso hechos violentos”.

Abelina López acepta que la regó al no darse a entender bien, razón por la que ofreció una disculpa a la ciudadanía que, no importando el calor que hace, pues no anda cometiendo crímenes… pero sí ve cómo estos son perpetrados diriamente y con completa impunidad.