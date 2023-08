Lo que necesitas saber: CDMX está preparada para los 4 conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. Aunque, swifties, deben saber que se esperan lluvias en la ciudad.

Porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por fin los/las swifties —no sólo de CDMX— podrán cantar a todo pulmón junto con Taylor Swift en el Foro Sol. Y para que el clima no agarre a nadie desprevenido, por acá les contamos si lloverá hoy y los 3 días que se vienen.

Porque ya saben, a partir de este 24 de agosto Taylor Swift estará dando una serie de 4 conciertazos en el Foro Sol —24, 25, 26 y 27 de agosto para ser más precisos.

Foto: @taylorswift

Y, por lo pronto, les decimos que para el clima de hoy 24 de agosto tendremos cielo medio nublado en CDMX y… en la noche podrían presentarse lluvias ligeras de forma aislada. El chipi chipi que le decimos.

¿Va a llover hoy? Así estará el clima para los conciertos de Taylor Swift en CDMX

Pues sí: después de los aguaceros en el sur de CDMX, más de un swiftie tal vez pensó en clavar un cuchillo en la tierra para que no llueva.

Pero, de acuerdo con Protección Civil de CDMX, y el clima de hoy —24 de agosto — sí hay probabilidades de lluvias, aunque ligeras y de forma aislada, que podrían registrarse por ahí de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche.

Foto: @SGIRPC_CDMX

Así que, por cualquier cosa, no está de más llevar un buen impermeable. Y, claro, lo de cajón, salir con tiempo rumbo al Foro Sol.

Ok. Ya sabemos cómo va a estar el clima hoy pero, ¿y el resto de los días? Todavía quedan viernes, sábado y domingo.

¿Lloverá en el resto de los conciertos de Taylor Swift en CDMX?

Afortunadamente, existen los reportes del pronóstico del clima de los buenazos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y desde hoy podemos saber que hay probabilidad de lluvia en CDMX para los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27.

Chequen, de acuerdo con el SMN, para el viernes 25 pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en CDMX —y de paso en Edomex.

Foto: @taylorswift

Es probable que el sábado 26 esté un poco más intensa la cosa porque se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm.

Y para el domingo 26 se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en CDMX.

¿La buena? No se esperan lluvias tan intensas o muy fuertes para las fechas —aunque ya vimos que el sábado tendrá su intensidad— en CDMX (en otros estados sí, como en Guerrero por ejemplo).

Pronóstico extendido a 96 horas del SMN. Foto: smn.conagua.gob.mx.

Por lo pronto, ese es el pronóstico del clima del SMN para hoy y los días que siguen de puro conciertazo de Taylor Swift. ¿Ya tienen todo listo?

Por cierto, si piensan llegar al Foro Sol en Metro de CDMX, por acá les dejamos una nota donde les contamos a detalle que la limusina naranja ampliará su horario a la 1 de la mañana los días 24, 25, 26 y 27 de agosto —en las líneas 2, 3, 8, 9 y B.

