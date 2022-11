Por andar amagando con la existencia de supuestas imágenes íntimas de diputadas federales del PRI, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores cometió violencia política de género. Ahora deberá ofrecer disculpas públicas.

En boletín publicado ayer en redes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer que, por mayoría de votos, los integrantes de su Sala Superior determinaron que, con sus declaraciones hechas en el programa “Martes del Jaguar”, Sansores afectó los derechos político-electorales de las mencionadas legisladoras.

Captura de pantalla

Layda Sansores afectó “el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas” las diputadas del PRI, explicó el TEPJF.

En julio pasado, la gobernadora de Campeche aseguró tener en su poder imágenes de carácter intimo de algunas diputadas… y que las usaría como prueba de que éstas fueron enviadas al líder nacional del PRI, Alito Moreno, para acceder a sus respectivos cargos públicos.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, amagó Layda Sansores.

La gober nunca mostró las imágenes, sin embargo, las legisladores del PRI emprendieron acciones legales en su contra, acusándole de violencia política de género. Éstas fueron presentadas tanto en la Fiscalía General de la República, como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Foto: El Heraldo de Saltillo

Pues bueno, ahora es que están dándose a conocer las consecuencias: el TEPJF determinó que Layda Sansores deberá borrar de sus redes y de las del gobierno de Campeche toda publicación referente a las supuestas imágenes de las diputadas. Además, la gober deberá, de ahora en adelante, abstenerse de comentarios que hagan alusión las fotos y, quizás lo que más le dolerá, tendrá que ofrecer disculpas públicas…

Ahhhh y para que vea lo que se siente ser objeto del morbo con el que muchos ven su programa, el TEPJF pidió que las respectivas disculpas sean ofrecidas en el “Martes del Jaguar”.

“Finalmente, se le ordenó a la empresa Meta ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de Violencia Política de Género”, se agrega en el comunicado del TEPJF. Hasta el momento Layda Sansores no ha dicho nada al respecto.