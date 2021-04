Gobernador de Texas pide a Biden considerar como “terroristas” a cárteles mexicanos

El gobernador de Texas —e integrante del Partido Republicano— Greg Abbott lanzó una polémica petición para Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que está relacionada con nuestro país. ¿Cuál es? Que el gobierno de Estados Unidos considere o califique a los cárteles mexicanos como organizaciones “terroristas extranjeras”.

¿La razón? Según Greg Abbott, los cárteles mexicanos, además de dominar el contrabando de drogas y armas hacia Estados Unidos, violentan a mujeres y niños, fomentan el tráfico de personas y los homicidios de gente inocente.

Mexican drug cartels smuggle narcotics & weapons into the US, force women & children into sex & human trafficking, & murder innocent people.

These cartels are foreign terrorist organizations — Biden must take immediate action to designate them as such. https://t.co/nJxS4MeUGS pic.twitter.com/epZkh1V1eY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 15, 2021