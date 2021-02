Lo que sabemos del tiroteo en una clínica de salud en Buffalo, Minnesota

Reportan un presunto tiroteo en una clínica de Buffalo, Minnesota, por el que ya hay cinco personas heridas y una persona detenida. Sí, todo se dio en la Clínica Allina Health Care, localizada en este punto de Estados Unidos, según informó el vocero del condado de Wright, John Holler.

, el tiroteo de se dio en la Clínica Allina Health Care en Buffalo, Minnesota, en Estados Unidos, donde lamentablemente resultaron gravemente heridas tres personas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital por medio de un avión.

Por otra parte, las autoridades de Wright indicaron que se trato solamente de un tiroteo y no de un atentado, ya que en ningún momento se localizaron artefactos explosivos o bombas en la clínica de Minnesota. Así mismo, agencias de seguridad señalaron que ya se encontraban respondiendo a este incidente.

Por otra parte, el jefe de policía de este lugar, Pat Budke indicó a los medios que el tiroteo ocurrió exactamente dentro del campus de Allina Clinic Crossroads. Además informó que controlaron la situación antes del mediodía y que no había más amenazas.

Mientras tanto, la portavoz de North Memorial Health, Abigail Greenheck, dijo que varias víctimas se trasladaron a su hospital en Robbinsdale. Así mismo, según información de AP, el vocero del FBI, Kevin Smith, dijo que los técnicos de bombas de la agencia se dirigían al lugar, pero no confirmó los informes de los medios sobre una posible bomba o explosión en la clínica.

Después del tiroteo en la clínica de Minnesota, noticieros locales comenzaron a circular imágenes del lugar después del ataque, en las cuales se podía observar tres ventanas de vidrio rotas en el exterior. Finalmente, un portavoz del Departamento de Salud Pública del estado dijo que no sabían si la clínica había estado administrando vacunas para el COVID-19.

