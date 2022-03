Decretan toque de queda en Miami por días seguidos de balaceras en el Spring Break

El Spring Break en Estados Unidos es toda una tradición de la juventud gabacha. Colores brillantes, mucha fiesta, fraternidades universitarias y canciones de LMFAO sonando —shots, shots, shots— casi sin detenerse. Sin embargo, en este año, la diversión en Miami se ha puesto muy complicada… al grado que las autoridades han decretado un toque de queda nocturno.

¿La razón? Días seguidos de balaceras con heridos.

El nuevo toque de queda en las playas de Miami comenzará a las 12 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana. Eso quiere decir que ninguna persona podrá enfiestar en las calles de Florida hasta que se calme la violencia.

Las balaceras han sucedido en el icónico Ocean Drive durante dos noches seguidas. Aunque afortunadamente no se han presentado muertes, sí hay 5 personas hospitalizadas que, además, solamente estaban paseando por la calle. Las autoridades dicen que los tiradores simplemente abrieron fuego contra la multitud de jóvenes, a pesar de que no había riñas y había presencia policiaca.

El alcalde de Miami se mostró extremadamente frustrado con el Spring Break en sus playas.

“No podemos aguantarlo más, simplemente no podemos”, decía el alcalde en una entrevista con el New York Times. “Esto no es el Spring break de hace algunos años. Esto es completamente distinto. Además, nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promocionamos y no lo alentamos. Solamente tenemos que soportarlo y es algo que no queremos soportar más”.

Además de pedirle a la gente que detenga la fiesta, están considerando instalar el toque de queda por lo que resta de la primavera.

Originalmente solo sucederá este fin de semana, pero esperan alargarlo durante todo lo que resta del mes de marzo y empujarlo a los días de abril, los días que el Spring Break atasca y supera la capacidad de las playas de Miami.