¡Tómenla! Detuvieron a más de 100 spring breakers en EUA por saltarse medidas contra COVID

La Policía de Miami Beach, al sur de Florida, en Estados Unidos, dio a conocer que la semana pasada detuvo a más de 100 spring breakers por no respetar las medidas sanitarias por la pandemia de COVID. Sí, señalaron que están en alerta máxima por una enorme ola de jóvenes que se encuentran de vacaciones de primavera y que llegan hasta las playas de este lugar.

Debido a que no respetaron los protocolos por la emergencia del coronavirus, así como por causar diferentes incidentes, autoridades de Miami Beach detuvieron a más de 100 spring breakers. De hecho, de acuerdo a EFE, Dan Gelber, alcalde de esta ciudad, también ha mostrado su preocupación por la gran cantidad de personas que han llegado al barrio turístico de South Beach, donde solamente el sábado arrestaron a unas 30 personas.

MBPD Chief @RClementsMBPD and Deputy Chief @WayneJonesMBPD out patrolling South Beach last night. 30 arrests made by #yourMBPD. pic.twitter.com/n4fTH2WY6t

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 14, 2021