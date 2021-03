Total insensibilidad: Fiscalía de Veracruz entregó restos de desaparecido en bolsa de plástico

Las autoridades de nuestro país no dejan de sorprendernos, para mal. No ayudan a evitar desapariciones, menos a las tareas de búsqueda… y cuando son hallados, hacen gestos inhumanos (por decir lo mínimo) como el de la Fiscalía de Veracruz.

El colectivo de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció en su página Facebook la revictimización de la que fue objeto la familiar de Eladio Aguirre Chable, quien se encontraba desaparecido, fue localizado y, al momento de ser entregados los restos, estos recibieron un trato indigno.

“¿Cómo es posible que las autoridades entreguen los restos de una persona en una bolsa de plástico negra a un familiar?”, se cuestiona el colectivo al compartir un comunicado con el que externa su indignación y exigen la destitución de los funcionarios responsables de tan reprochable acto.

Advertisement



Para los que dicen “¿pos cómo querían que los entregaran? (porque los hay), el colectivo de Madres en Búsqueda señala que la Fiscalía de Veracruz desatendió las obligaciones que tiene en el marco normativo en materia de desapariciones. “Creemos que esta actitud revictimizante e insensible tiene que modificarse y ser sancionada, tal como establece la ley (Art. 42 LGV).

El colectivo recuerda la Fiscalía de Veracruz sobre la existencia de la Ley General de Victimas, la cual contempla que las familias tienen el derecho a una restitución digna de los seres queridos a quienes busca. “Por otro lado, se debe considerar que la reparación hacia las victimas incluye la posibilidad de enterrar en las mejores condiciones y con dignidad a sus familiares”. Esto, agrega el comunicado, “implica forzosamente que las autoridades traten dignamente a las victimas directas e indirectas”.

De acuerdo con Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, las autoridades demoraron en la entrega de los restos de Eladio Aguirre Chable, pese a que ya había sido identificado por la familia. Para excusar la negativa, la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, de Las Choapas, Veracruz, señaló que se debían hacer exámenes genéticos, aunque no eran necesarios.

Si lo anterior extendía el sufrimiento de la familia de Eladio, el remate fue la entrega de los restos de su familiar en una simple bolsa de plástico… la cual, para acabarla de amolar, ni siquiera estaba sellada. “En este caso no sólo no se han cumplido ninguno de los compromisos establecidos en la Ley, sino que se han violado y vulnerado”.

Respecto a esta cule#$%da ninguna autoridad ha emitido algún posicionamiento.