Si andabas preocupado por las diferentes movilizaciones que anunciaron los transportistas para este jueves 17 de septiembre en la Ciudad de México, llegamos a ti en el momento indicado. La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció la tarde de este miércoles que suspenderán dichas movilizaciones luego de llegar a un preacuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Pasa que los concesionarios agremiados de la FAT expusieron una serie de exigencias ante las afectaciones económicas que han sufrido por culpa del coronavirus. Sin embargo, inicialmente éstas fueron rechazadas y por eso vino la amenaza de llevar a acabo movilizaciones en al menos nueve puntos de la CDMX.

Semovi aceptó algunas de sus exigencias

La tarde de este miércoles, por fortuna para sus intereses y para los de todos los chilangos que se ven en la necesidad de salir de sus casas, la Semovi aceptó entregar por dos meses más el bono de combustible y revisar una posible prórroga a las concesiones (dos de sus principales exigencias), además de acordar con ellos una reunión a celebrarse el próximo viernes.

De acuerdo con El Universal, Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de los transportistas de la FAT, informó por ahí del medio día que se tomarían una pausa para sus protestas luego de que alcanzar este preacuerdo, pero dejó claro que no descartan movilizarse en los próximos días en caso de no llegar a nuevos acuerdos el viernes.

“Queremos dejar muy en claro que el diálogo es una herramienta muy importante para poder llegar a acuerdos; pero debe ser un diálogo donde realmente seamos escuchados y nuestras demandas tomadas en cuenta. Porque, como hemos dicho, no somos ajenos a la problemática de la ciudad, por el contrario, somos parte del problema porque sin nosotros esta ciudad no se movería, porque el gobierno no tiene capacidad para ofrecer el servicio de transporte a sus habitantes”, indicó.

Las exigencias de los transportistas de la FAT

Además de recibir por dos meses más el bono de combustible y que se revise una posible prórroga a las concesiones, los transportistas de la FAT exigen la condonación del pago por diferentes conceptos tras la crisis que la pandemia provocó en su gremio.

Los conceptos que los transportistas buscan no tener que pagar son: por el uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram´s), por la revista vehicular 2020, por el concepto de bases y recorridos (osea, los cajones de estacionamiento), por la cesión de derechos y por la prórroga de las concesiones, la cual esperan que les sea otorgada en los términos que establece el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México.

Habrá que esperar nuevas noticias respecto a este tema el próximo viernes, pero por ahora, vaya que será un verdadero alivio para los chilangos que las movilizaciones programadas para este jueves ya no se realizarán.