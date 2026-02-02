Lo que necesitas saber: Además de la velocidad, de acuerdo con académicos, hay factores que se deben tomar en cuenta alrededor del accidente del Tren Interoceánico.

Un mes después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la FGR compartió un informe de su investigación, en la que apuntó el exceso de velocidad, presuntamente causado por un error humano, como la causa de esta tragedia.

Sin embargo, poco después del informe presentado por la fiscal General Ernestina Godoy, El País dio a conocer los puntos claves contenidos la orden de aprehensión, donde detectó posibles fallas, aunque la pieza angular para la Fiscalía es el exceso de velocidad.

Foto: @ferroistmo

Y, por otra parte, académicos de la Ibero compartieron un análisis —desde su expertise— que giran alrededor del descarrilamiento y a continuación se los presentamos.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre de 2025, el convoy del Tren Interoceánico donde viajaban más de 200 personas —9 de ellas de la tripulación— descarriló en el tramo de Nizanda en Oaxaca.

El saldo fue de 14 personas fallecidas y más de 90 heridos. Todo sucedió en la Línea Z que va de Salinas Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz.

Foto: @ferroistmo

La Fiscalía General de la República, en ese entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, tomó la investigación y un mes después, ya con Ernestina Godoy al frente, presentó un primer informe vía un video publicado en redes sociales.

La verdad es que se trató de un informe esperado, ya que poco después del descarrilamiento, medios nacionales publicaron información acerca de las banderas rojas en la construcción del Tren Interoceánico. Y la importancia de que la investigación fuera independiente de… la FGR.

La investigación de la FGR

Como les contamos, El País tuvo acceso a la orden de aprehensión de la FGR contra 3 trabajadores del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehauntepec —un conductor, maquinista y el jefe de Despachadores.

Ahí, la FGR apunta que la presunta causa del accidente fue el exceso de velocidad causado por un error humano.

De acuerdo con la Fiscalía, el tren iba 65 km/h, 15 por encima del límite permitido en la curva donde sucedió el accidente.

Foto: @FGRMexico

En cuanto a los cargos, la FGR acusa de presunto homicidio y lesiones culposas a los 3 trabajadores.

Sin embargo, El País destacó una serie de irregularidades que la misma FGR detectó en su investigación.

Irregularidades detectadas en la investigación de la FGR

Trabajadores sin licencia

Tanto la licencia del maquinista como del conductor estaban vencidas desde 2020 y 2024, respectivamente.

Hasta el momento, no hay información acerca de cómo ni por qué se les permitió laborar en el Tren Interoceánico, pese a las licencias vencidas.

Sin velocímetro

El documento señala que el tablero del conductor —algo así como el capitán de un barco que supervisa los límites de velocidad y las paradas, explica El País— no tenía velocímetro.

“Por lo que no les es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad” y, por lo tanto, debe “supervisar la velocidad observando el velocímetro del maquinista”.

Uno de los radios no funcionaba

Además del velocímetro del conductor, la investigación de la FGR encontró que uno de los radios de comunicación no funcionaba.

Desgaste de las ruedas

De marzo a diciembre de 2025, se llevaron a cabo una serie de inspecciones que señaló que las cejas —los bordes internos de las ruedas de un tren que funcionan como guía para mantenerlas alineadas sobre los rieles y evitar descarrilamientos, en especial en curvas— tenían un “alto desgaste”.

Durmientes de madera y concreto

En el “Informe en especialidad de tránsito terrestre“, la FGR señaló que en el punto donde sucedió el accidente había un cambio entre durmientes de madera y concreto.

Vagones viejos

El desgaste de las cejas o la falta de velocímetro podrían estar relacionados con el hecho de que los vagones fueron construidos entre hace 30 y 40 años

El análisis de académicos de la Universidad Iberoamericana

Dos días después del informe de la FGR, la Ibero llevó a cabo la conferencia ‘El Tren Interoceánico: Radiografía de una falla y responsabilidad ética’.

Esta conferencia —llevada a cabo por el doctor Manuel del Moral Dávila, del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y el académico de la Coordinación de Ingeniería Civil Agustín Ortega— no fue planeada como una respuesta a los hallazgos de la Fiscalía, sino que se trató de un análisis que llevó tiempo.

Y las observaciones a las que llegaron es que en este accidente, además del exceso de velocidad, hay otros factores que se deben tomar en cuenta para la investigación.

Una rehabilitación parcial

La rehabilitación de las vías era clave. ¿La razón? Se trata de una infraestructura que tiene décadas y fue pensada para el transporte de carga.

Por ejemplo, la revisión y corrección de las curvas, con el cambio de radios de giro.

La calidad del balasto. O la combinación de durmientes de madera y concreto en transiciones abruptas.

Antigüedad de los trenes

El tipo o modelo de los trenes también cobra importancia, sobre todo si sabemos que la antigüedad de las locomotoras van desde los 30 y 40 años, adquiridas en lo que se conoce como un mercado de segunda mano y con poca inversión —unos 60 millones de dólares— en contraste, por ejemplo, con los trenes del Tren Maya, que son nuevos.

El factor operacional

Contar con una sola vía para dos direcciones limita las operaciones dentro del sistema del Tren Interoceánico y, por lo tanto, precisaba de un mayor monitoreo.

Y, finalmente, la velocidad

La velocidad es el principal factor de riesgo en una vía que no está correctamente planeada o con fallas.

Y, va de nuevo: la supervisión así como el análisis de las condiciones de la vía en la ruta del Tren Interoceánico son clave.

Sobre todo, para que los límites de velocidad impuestos sean respetados, lo cual no siempre sucede.

Una investigación independiente

El 2 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que buscarán una evaluación independiente —con recomendaciones— sobre la operación e infraestructura del Tren Interoceánico.

La idea es obtener una certificación a nivel internacional que dé luz verde a la reapertura del servicio de este tren.

Foto: Presidencia

Esto podría responder un poco a las peticiones y señalamientos de expertos —entre ellos lo analizado en la conferencia de académicos de la Ibero— acerca de la necesidad de que México cuente con una institución independiente que investigue este tipo de casos en el transporte ferroviario, entre otras cosas, para evitar la repetición de los accidentes.