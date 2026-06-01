Lo que necesitas saber: El servicio terminó restableciéndose alrededor de las 11:04 de la mañana en ambos sentidos.

Este lunes 1 de junio el “Ajolotren” volvió a dar de qué hablar, pues sorprendió a más de uno al presentar una falla entre dos estaciones, provocando caos y afectaciones para cientos de usuarios.

Y es que es de no creerse, pues apenas el 11 de mayo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, estaba inaugurando el Tren Ligero, muy criticado por el cambio tan radical que tuvo en su diseño y que se alejaba por completo de la imagen que el transporte tenía anteriormente.

El día de hoy, alrededor de las 7:47 de la mañana, por medio de su cuenta de X, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que debido a la ruptura de un cable mensajero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán se suspendió el servicio.

Esto dejó a miles de usuarios varados, quienes incluso tuvieron que caminar entre las vías para poder salir de la zona afectada.

Se informó que de las estaciones Xochimilco a Estadio Azteca sí estaría operando el Tren Ligero. Sin embargo, de Estadio Azteca a Tasqueña se estaría apoyando el traslado con unidades de trolebús en ambos sentidos.

Todo esto desató caos en las redes sociales, pues muchos usuarios se mostraron molestos debido a que no ha pasado ni un mes desde la reinauguración de la línea.

Otros más señalaron que todo pudo haberse hecho de manera apresurada para tener listo el servicio rumbo al Mundial 2026, pues se supone que será uno de los principales medios de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México.

Foto: Azul Megurine

El servicio terminó restableciéndose alrededor de las 11:04 de la mañana en ambos sentidos. Sin embargo, el hecho sigue siendo tendencia y hasta el momento Clara Brugada no ha dado declaraciones al respecto.

Ahora solo queda ver cómo continúa operando el Tren Ligero a medida que se acerca el Mundial y esperar que, con la alta afluencia que se registrará durante esos días, no vuelva a presentarse un incidente similar.